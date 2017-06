El riojano Juan Vicente de Álamo competirá en los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados

Tres trasplantes de corazón no son obstáculo para el Juan Vicente del Álamo. El riojano competirá en la XXI edición de los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se celebrarán en Málaga este verano. "Es una competición en la que celebramos la satisfacción de poder hacer deporte después de pasar momentos difíciles y dar a conocer que con un órgano de otra persona que ya no está entre nosotros puedes hacer una vida completamente normal", ha dicho del Álamo emocionado.

Su historia de superación comenzó siendo muy joven. "Con 18 años tuve una lesión de menisco que me salvó la vida. Cuando me hicieron las pruebas para operarme vieron que ese corazón no funcionaba como debía", recuerda el tenista riojano. Estuvo doce años con medicación y en 1990 le hicieron su primer trasplante. "Con 30 años hacerme un trasplante me parecía ciencia ficción", cuenta. Pero su historia no acabó ahí.

Tenía una calidad de vida espectacular y ya acudía a muchos campeonatos, pero trece años después del trasplante, por unos problemas de coronarias, se estropeó y le tuvieron que hacer el segundo trasplante. Años después, en 2012, tuvo que someterse a un tercero. Así, el riojano Juan Vicente del Álamo es el único en el mundo que ha llevado cuatro corazones diferentes en el cuerpo.

En estos Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados, el riojano competirá en tenis individual, tenis dobles, de los que ha sido campeón de Europa en 8 ocasiones y subcampeón del mundo, y pádel, donde también ha destacado. Aunque el rendimiento de los trasplantados de corazón no es el mismo que el de otro tipo de trasplantes, "ahí es donde los de corazón tenemos que demostrar lo que valemos", dice del Álamo.

El lunes comienza la competición, pero el domingo es la gala inaugural en la plaza de toros de Málaga a partir de las 18:30, en la que se encontrarán los más de 2.500 deportistas participantes de 55 selecciones del mundo. Hay 17 disciplinas deportivas en una cita que se celebra cada dos años, siendo la anterior edición en Mar de Planta (Argentina).

Los juegos suponen el evento de concienciación de donación de órganos más grande del mundo. Transmitir este mensaje es el objetivo principal del riojano pero dice: "los deportistas tenemos espíritu competitivo e intentaré traer algún triunfo a La Rioja".