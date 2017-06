Un coche para cada día

Está claro que cada coche tiene una ocasión que lo merece. No es lo mismo disfrutar de nuestro amigo de cuatro ruedas en la montaña, que por ejemplo en una boda. Prácticamente hay un estilo de coche para cada ocasión, desde familiares, hasta deportivos, pasando por los todoterrenos.

Si fuésemos lo suficientemente afortunados, tal vez podríamos tener unos cuantos en nuestro garaje, cada uno para cada día de la semana o para cada tipo de actividad. Unos para ir al centro comercial con la familia y otros para disfrutar de una escapada con tu pareja. Sin embargo, tal y como están las cosas hoy en día, ya resulta hasta difícil el poder mantener uno y de tenerlo, más nos vale conservarlo durante muchos años puesto que los cambios, son caros.

Sin embargo puede que estos sueños cada vez estén más cerca. Gracias a Drivy, podremos disfrutar cada día de un coche diferente. Qué interesante sería estar en una provincia como La Rioja, en la que poder disfrutar de todo su contenido en la tranquilidad de un coche. Ahora podemos hacerlo, gracias al alquiler de coches baratos en Logroño, a través de Drivy podemos disfrutar de un día con un coche familiar, para recorrer el casco histórico de la ciudad y después movernos por sus alrededores, para al día siguiente alquilar un todoterreno y pasar un día de aventura en la montaña.

Es como si tuviéramos en nuestro garaje cada uno de estos coches, a los que podríamos recurrir de manera inmediata cuando realmente lo necesitáramos. Gracias a Drivy esto es más fácil. Planear nuevas rutas, escapadas rurales, disfrutar de coches para eventos especiales… una amplia gama de vehículos donde elegir para adaptarse a todas nuestras necesidades. Este servicio es igual de interesante para los que no tienen coche como para los que sí. Los que no tienen coche, la ventaja es clara, poder disponer de un vehículo en cualquier parte con todo tipo de facilidades. Los que tienen coche, no tienen por qué viajar con el suyo propio, con todos los gastos que puede acarrear, sino que pueden disfrutar de cualquiera, una vez llegado a su punto de destino o pueden también disponer de tipos de coche que no tuvieran.

Ya no hay excusa para no dar un paseo en un deportivo, o para no disfrutar de un día en el campo con un 4x4. Estas nuevas posibilidades ofrecen nuevas maneras y desafíos de poder afrontar las vacaciones y de hacerlas más fácil, conectando por carreteras todos los lugares de la geografía española.

Disfrutar de un coche distinto cada día, es tan sencillo como tener conexión a internet. A través de su página o aplicación de móvil, tras seguir unos sencillos pasos, estarás disfrutando del coche que más te guste, a unos costes ridículos, mucho más económico que se si se tratara de nuestro propio coche. Coches más amplios para disfrutar en vacaciones, o más rápidos con los que subirnos la adrenalina, la decisión simplemente, corre a cargo de nuestra cuenta.