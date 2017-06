¿Tienes una moto clásica? Condúcela tranquilo

Las motos pueden ser consideradas como joyas por sus propietarios. Y mucho más cuando se trata de motos clásicas, un concepto que hace referencia a los vehículos de dos ruedas que tienen una serie de características específicas que la hacen especiales. Por ello y para considerar a una moto clásica hay que cumplir diferentes requisitos establecidos por el Reglamento de Vehículos Históricos.

Entre estas obligaciones destaca la de estar asegurada como mínimo con el seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria, tal y como refleja el Reglamento de Vehículos Históricos. Por ello, si tienes una moto clásica una de las primeras cosas que hay que hacer es asegurar el vehículo, un proceso que no es exactamente igual que con una motocicleta que no lo es, ya que todas las compañías no cubren estos bienes y las que sí lo hacen ofrecen pólizas específicas, además de exigir determinados requisitos.

Para facilitar la búsqueda y comparación de los diferentes seguros motos clásicas, el portal Pont Grup ofrece una recopilación de los diferentes seguros para motos clásicas de varias compañías de seguros. “Estas motos son de alto valor y deben ser contempladas en cualquier seguro con todas sus características, por lo que en nuestra web se pueden encontrar marcas aseguradoras de motos clásicas como Helvetia, Línea Directa, Mapfre o Generali, todas de primer nivel y ámbito nacional que ofrecen las mejores condiciones y garantías”, según destacan desde Pont Grup.

Estos seguros son diferentes a los habituales debido a las propias características de las motocicletas aseguradas. Entre ellas destaca que deben tener una antigüedad de, como mínimo, 25 años, estar incluida en el Inventario General de Bienes Muebles de Patrimonio Histórico Español o ser un vehículo de colección. No obstante, también existe otro tipo de catalogación aún más exigente para estas motos: la de histórica. “En ese caso la moto, además de cumplir los mismos requisitos que para obtener la denominación de clásica, debe ser inspeccionada en un laboratorio oficial acreditado por la comunidad autónoma correspondiente y que ésta emita una resolución favorable a la catalogación de la moto como histórica. También será imprescindible que la motocicleta pase la Inspección Técnica de Vehículo (ITV)”, según señalan las mismas fuentes.

Debido a ello, la contratación de un seguro para este tipo de motos es algo básico y esencial. El alto valor histórico, su uso poco habitual así como sus características especiales hace que este tipo de seguro sea también específico y tengan sus propias peculiaridades adaptadas al bien que se quiere asegurar. Y es que las principales características que puedes encontrar en una moto clásica son una línea sencilla, faros individuales y doble soporte para las ruedas traseras. “Se trata de vehículos singulares con un aspecto atractivo que cambia según la época a la que pertenezca la motocicleta y, por tanto, el seguro que se contrata también tiene que estar pensado para este tipo de vehículo, de forma que recoja todas las características que deben ser protegidas de estas motos”, subrayan.

De hecho, los seguros de moto clásica suelen ser más baratos que las normales porque no se usan tanto y el riesgo al que se exponen de sufrir cualquier tipo de daño es inferior que si fuera una moto nueva. De hecho, según explican desde la compañía, las aseguradoras suelen clasificar las motos clásicas en función de la antigüedad de éstas y establecer primas más bajas a aquellas que tengan más años.

Asimismo los requisitos que deben cumplir estas motos también son diferentes. Para poder contratar un seguro de estas características las aseguradoras suelen fijar una serie de requisitos que debe cumplir el vehículo, entre las que se encuentran el kilometraje anual, la antigüedad de la moto, los años de carnet de conducir del tomador y la edad de éste.

“En nuestra plataforma y para obtener las recomendaciones sobre los mejores seguros, lo único que hay que hacer es introducir los criterios de búsqueda en el comparador de seguros Pont Grup y esperar a ver los resultados”, señalan desde la compañía, al tiempo que revelan que el resultado será un listado de las compañías con información sobre las coberturas más completas que demanda el usuario y a unos precios excepcionales. “Estos resultados que ofrecemos están ordenados según el criterio que elige el usuario e incluyen las características que han pedido para su seguro de moto clásica”, detallan desde la compañía.

Al estar presentes todas las compañías de primer nivel que ofertan las coberturas que necesita una moto clásica, el usuario tiene la total confianza de que si ocurre cualquier tipo de accidente o problema, va a tener la respuesta adecuada y van a resolver sus problemas de forma independiente a la tipología de conductor.