Jesús Izquierdo da un paso al frente y se presenta como candidato a liderar UGT

El portavoz de la Gestora de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha anunciado esta mañana que "da un paso al frente", presentando su candidatura a dirigir el sindicato en la comunidad riojana. Ofrece un "nuevo proyecto de futuro, en el que espero integrar y sumar a todos", dentro de la organización, porque "se sientan identificados".

Izquierdo ha realizado estas manifestaciones, acompañado de los secretarios generales de la Federaciones de Servicios, Movilidad y el Consumo (FesMC-UGT), Ana Cruz Llach, de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), Juan Carlos Alfaro, y de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FesP-UGT), Fernando Domínguez.

El candidato a la secretaria general de UGT ha admitido que la decisión de presentarse ha sido "difícil" a nivel personal, porque "dirigir el sindicato no es cualquier cosa", y supone un "reto enorme, así como un orgullo". Ha señalado que "espero estar a la altura de mi elección".

En su intervención, ha reconocido que los cuatro meses de la gestora del sindicato "han sido un trabajo difícil, complicado e incluso ingrato en algunos aspectos, en el que hemos tenido que tomar decisiones a nivel interno y externo que garantizase la convocatoria del Congreso", que se desarrollará el 30 de junio, y en el que habrá 83 delegados.

En este periodo, ha explicado Izquierdo hemos buscado "garantizar una atención adecuada a los afiliados y tener voz allá dónde se nos ha solicitado, para presentar las reivindicaciones de UGT".

DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Ya sobre el futuro del sindicato, el candidato, que ha dicho que no espera que concurra nadie más, dado el apoyo con el que cuenta de las diferentes federaciones, ha apuntado que el "principal reto es el del desbloqueo de la negociación colectiva", puesto que "no nos podemos permitir el lujo de tener convenios paralizados, y trabajadores que no estén amparados por un convenio colectivo, como en comercio o agroapecuario".

Izquierdo, en su intervención, ha apuntado que una de las "amenazas" que tiene la organización son las "empresas multiservicios" que "han conllevado que muchos trabajadores vean mermadas sus condiciones de trabajo y no sean amparados por un convenio sectorial".Por otra parte, ha indicado que la seguridad y la salud laboral "debe ser una máxima en los centros laborales".

De manera interna, el candidato ha señalado que se propone "cambiar el modelo de sindicato" para "actualizarlo y modernizarlo". Ha abogado porque las direcciones y las Comisiones Ejecutivas "tengan continuidad en el tiempo para poder desarrollar los proyectos que tienen que desarrollar".