En Logroño hay que dedicar el sueldo íntegro de 5,2 años para comprar una vivienda

riojanudo 22/06/2017 17:03h

Pero lo que no se cuenta en este estudio, además de intereses, es que el salario medio es mucho mayor en cincuentones que ya tienen piso que en veinteañeros, que son los compradores potenciales de viviendas. Ahora mismo hay miles de jóvenes en la Rioja trabajando por 700, 800 o 900 Euros mensuales y sin ninguna estabilidad. Ahora descontar: luz, gas, seguro piso, seguro vida crédito, agua, contribución, comunidad de vecinos, intereses bancarios, amueblado, electrodomésticos.... automóvil para ir al trabajo, gasoil, seguro, impuestos...La mayor parte de los jóvenes riojanos no pueden ni comprar ni mantener un piso o una familia. No hay futuro.

