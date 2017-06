Cómo conseguir vuelos baratos en 2017

No es ninguna sorpresa el hecho de que este verano nos va a volver a tocar intentar escatimar en gastos para nuestras vacaciones. No obstante, te decimos ya que no es necesario que renuncies a tus vacaciones y te vayas al pueblo con la familia solo por creer no tener dinero para irte a un destino exótico y relajante, o cosmopolita y moderno. Han surgido nuevas plataformas digitales que te facilitan la posibilidad de encontrar precios fabulosos a la hora de buscar vuelo o estancia, por lo que no te será para nada difícil organizar unas buenas vacaciones baratas. Nosotros, para esta ocasión, nos centraremos en darte algunos consejos para encontrar los vuelos más baratos.

Se acabaron los vuelos caros: la situación ha cambiado

Resulta que en la organización de vacaciones o viajes, el transporte siempre acaba siendo lo más caro. Y es que resulta que para poder ir a un país extranjero y conocer mundo, el avión siempre será el mejor método para no pasar horas y horas de coche o tren. No obstante, resulta casi imposible poder encontrar vuelos a buen precio, pues las compañías de vuelo saben que los gastos para hacer funcionar un avión son muy altos, e inflan el precio de sus billetes. Algunas compañías comenzaron hace unos años a poner precios Low Cost para que la gente pudiera acceder a este servicio de calidad y no tener que renunciar a su felicidad. Desde 2008 aproximadamente, podemos encontrar precios más rentables. El problema llega a la hora de encontrarlos. La mejor forma sigue siendo, a día de hoy, la de acudir a una página web comparadora de precios de vuelos.

Hemos analizado los diversos motores de búsqueda de vuelos, y nos quedamos sin duda con Skyscanner debido a su simplicidad y al simple hecho de haber sido el que nos ha encontrado los mejores precios en nuestras simulaciones. Hemos puesto a prueba los motores de búsqueda de vuelos más conocidos y ésta ha sido la que mejores aptitudes ha mostrado.

Resulta que para poder encontrar un vuelo barato, tan solo hay que dirigirse a esta web con antelación a la fecha destinada y poder encontrar los mejores precios cómodamente desde el sofá de tu casa. Nos percatamos que Skyscanner compara y analiza más de 1.000 vuelos de compañías aéreas distintas y abarca un máximo de internet gracias a su moderno software de búsqueda. Ello nos parece cuanto menos interesante, pues nos permite poder eliminar los resultados que no corresponden a nuestro precio e interesarnos por aquellas ofertas más atractivas.

Por otro lado, has de saber que también es posible encontrar vuelos baratos a última hora, pues es muy corriente que algunas personas anulen sus billetes en el último momento y éstos pasen a estar en venta a un precio muy económico; pues las compañías de vuelo no quieren llevar sus aviones medio vacíos por cuestiones de aerodinámica y por otras ecológicas. Si bien las nuevas tecnologías han hecho que los aviones posean diseños mucho más beneficiosos para el medio ambiente que antes, aún contaminan. Hacer volar un vuelo con la mitad de sus pasajeros constituye un derroche de dinero y un atentado contra la ecología de nuestro planeta. Skyscanner es una de las únicas páginas web que es capaz de encontrar esas ofertas de última hora para que tú puedas beneficiarte y viajar a lugares que ni imaginaste. Además, has de estar atento a las promociones en Interjet, pues es una de las compañías aéreas que más ofertas saca y que más ventajas ofrece a la hora de volar. Actualmente, es reconocida como una de las mejores del mundo, y podrías encontrar en ella nuevas posibilidades para conocer mundo. En el enlace que te acabamos de proporcionar podrás ver algunos trucos para encontrar promociones en Interjet.

Descubre el mundo

Efectivamente, gracias a este tipo de plataformas, personas de todos los rangos sociales pueden acceder a nuevos rasgos de la vida como el viaje y el abrirse a nuevas culturas y paisajes. Existe un sinfín de rincones insólitos por todo el mundo, y muchos destinos están aguardando a ser disfrutados por personas como tú. Este verano no te quedes sin vacaciones, y decide descubrir nuevos lugares: viaja a México, a Tailandia, a Grecia, etc. Debes buscar esas ofertas y ser perspicaz. También podrías organizar tu viaje en función a la oferta en vuelo que encuentres, pues el hotel no será tan caro como el vuelo, y hay muchas posibilidades en cuanto a estancia.

Piensa que, como dice el dicho, la vida son dos días, así que hemos de aprovecharla. No te prives de añadir buenos momentos y nuevas experiencias a tu álbum de recuerdos.