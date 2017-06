20 años de un De Buena Fuente más inclusivo

Hace dos décadas, el periódico municipal De Buena Fuente inició una nueva etapa de acercamiento a los logroñeses a través de una versión sonora. De este modo, las personas con problemas visuales, con ceguera, pero también los más mayores que tienen dificultades propias de la edad, pueden seguir sin problemas la actualidad de la ciudad.

“Son estos proyectos los que nos convierten en una ciudad inclusiva, en la que todos tenemos las mismas oportunidades con independencia de que nuestras capacidades sean diferentes”, ha señalado la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. “A veces son actuaciones de gran envergadura pero otras veces hay acciones más pequeñas pero que facilitan o mejoran enormemente la vida de algunos de nuestros vecinos. El DBF en versión sonora es un buen ejemplo de ello”.

Gamarra ha querido celebrar los veinte años de la puesta en marcha de esta inciativa participando en la lectura que semanalmente se hace de esta publicación. En concreto ha leído las palabras que habitualmente los alcaldes trasladan a los logroñeses desde la portada, bien desde una columna especial o desde la propia información que esa semana ocupe la página principal.

En esta ocasión, como no podía ser de otro modo, este saluda se ha centrado en estos veinte años de una mayor cercanía a los logroñeses. Un propósito que desde el principio ha contado con la colaboración de la ONCE, con quien ha querido compartir el aniversario, así como con representantes del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). En estos momentos, la ONCE tiene en Logroño 613 socios que tienen a su disposición este DBF sonoro.

La alcaldesa también ha agradecido el esfuerzo a Luis Ochoa, jefe de Sala del Teatro Bretón y voz de esta publicación sonora desde sus inicios hasta hoy. Una labor que Ochoa ha desarrollado en estos veinte años principalmente desde los estudios de grabación de La Gota de Leche. En este lugar se han citado hoy los principales artífices de este De Buena Fuente, “hijo” de la tradicional edición en papel que se editó por primera vez en 1986 y que hoy llega a los hogares de los cerca de 30.000 suscriptores.

Pero recientemente, en concreto en el pasado mes de febrero, a estas dos ediciones ya “clásicas” se le ha sumado una nueva: el DBF en lengua de signos. Una versión que es seguida semanalmente a través de la web municipal.

Porque aunque en sus principios la versión sonora se distribuía a través de la ONCE entre sus asociados, ahora tanto ésta como la adaptación a lengua de signos y la tradicional edición en papel están disponibles en www.logroño.es, de modo que cualquier interesado en seguir la actualidad de la ciudad puede descargárselas de forma sencilla y directa, sin intermediarios.