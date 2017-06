Suspendida la Comisión de Investigación del aparcamiento del CIBIR

La sesión prevista para hoy dentro de la Comisión de Investigación sobre el Parking del CIBIR se ha suspendido tras comprender, los miembros de la misma, la falta de idoneidad del compareciente, actual responsable de Instituciones del Banco Santander en La Rioja, Domingo Mendi.

La sesión ha comenzado con la intervención de Mendi, quien ha reconocido no tener "conocimiento" de cómo se redactó el estudio porque "en ese momento", hace once años, "no trabajaba" en el Santander. Ha añadido que "no queda ninguna persona relacionada con este estudio que esté en el banco".

El diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, tras un intento de extraer del compareciente información sin conseguirlo por su desconocimiento, ha calificado como "tomadura de pelo" que no haya acudido alguien que haya estado directamente relacionado con el estudio.

"Desde el minuto uno", ha espetado, desde Ciudadanos "se pidió a quienes redactaron el estudio", que se contrató el Banco Santander y en el que intervino un equipo multidisciplinar del Bufete Cuatrecasas y la ingeniería Idom.

Por este motivo, ha solicitado que se suspenda la sesión de hoy. Desde los servicios jurídicos se ha leído la solicitud de comparecencia que, en concreto, pedía "requerir a los redactores del estudio de viabilidad económico financiera" del aparcamiento, y que se envió al Banco Santander, aunque sin especificar el nombre".

La letrada también ha explicado que ella no puede exigir que se le de información acerca del nombre de quien lo hizo, porque esto es un parlamento, no un juzgado.

El presidente de la Comisión de Investigación, el socialista Francisco Ocón, ha solicitado un receso de dos minutos, para hablar con los portavoces de los grupos políticos.

Tras éste, Martínez Flaño ha pedido "disculpas a los servicios de la Cámara por el tono" a causa de su severidad, fruto de la indignación, y Ocón ha decidido suspender la sesión "habida cuenta de que ha habido un problema de descoordinación" y se necesita que comparezca "alguien que maneje información".

Así pues, ha indicado que se solicitará "de manera directa a los responsables del informe" en el año 2006.

MOVIMIENTOS CONTABLES DEL CANON

La sesión de hoy también ha servido para que Martínez Flaño reproche el hecho de que, tras solicitar los movimientos contables del ingreso que Aparcamientos CIBIR hizo en concepto de canon, se haya enviado a los diputados referencia de las fechas de los ingresos, pero no de las salidas.

Así, ha dicho, en un documento enviado por la gerencia de la Fundación Rioja Salud se hace referencia a facturas "que coinciden con el importe, de 9,4 millones de euros" correspondientes al 7 de junio de 2010; 14 de septiembre; dos el 6 de octubre; y un último el 17 de diciembre. Fechas que "por cierto", ha añadido, "incumplen el contrato".

"Esto no es lo que pedíamos", ha dicho, y ha insistido en conocer los "movimientos contables del dinero, con copia certificada" de los mismos.

Desde el Partido Popular, tanto el portavoz Jesús Ángel Garrio como Félix Vadillo han insistido que se dedicó a "pagar deuda de Rioja Salud" y así "consta en los libros contables" pero el diputado de Ciudadanos ha insistido en su derecho a reclamar ver con claridad esos movimientos.