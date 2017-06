El Ayuntamiento de Cenicero efectúa el desahucio y recupera su piso de Madrid

El "desahucio" tuvo lugar el pasado 9 de junio, aunque desde el Ayuntamiento de Cenicero aseguran que José Luis Esteva, su inquilino, llevaba años sin vivir en esa vivienda, a juzgar por las condiciones en las que se la encontraron. Se trata de un piso que el Consistorio posee en Madrid. La familia de José Luis ha vivido en él durante unos 80 años, pero llevaba más de 20 sin pagar el alquiler, así que el Ayuntamiento ha decidido recuperarlo.

El Ayuntamiento recibió este piso procedente de una donación. Sus primeros inquilinos fueron los padres de José Luis y, una vez que éstos murieron, sus hijos siguieron viviendo allí. Sin embargo, el equipo de gobierno decidió ponerlo a la venta y ahí comenzaron los problemas. Los hermanos se negaron a abandonar el piso y dejaron de pagar la renta, las reformas y la comunidad. Se inició así un proceso legal que se ha prolongado más de 15 años, en el que el Consistorio ha empleado más de 100.000 euros para conseguir recuperar la propiedad. Un proceso que ya ha finalizado.

PSOE e IU han intentado en varias ocasiones parar este deshaucio, argumentando que José Luis estaba muy enfermo, que cobraba una pensión muy baja y que no tiene ningún sitio al que ir. En esos términos también se ha expresado Isabel Esteva, la hermana de José Luis, quien se refería así en Facebook al Ayuntamiento de Cenicero y a su alcalde:

"Estoy pensando que dentro de unas horas el alcalde de la muy humanitaria ciudad de Cenicero ( La Rioja) nos pone en la puta calle.mi hermano enfermo y 71 años con una pensión de 368 euros y sin recursos para nada. Que humanitaria ciudad y que humanitario ese sr a ver si alguna vez le sucede a el todo lo que hemos pasado nosotros y de remate por si fuera poco nos quita la casa donde nacimos. Que disfrutes y sigue haciendo el mal que algún día lo pagaras. La vida da muchas vueltas".

Una versión que no coincide con la que ofrece Pedro Frías, alcalde de la localidad, quien no se cree que no tengan recursos económicos. "Se han aprovechado del Ayuntamiento, hace unos 8 años recibieron una herencia de 250.000 euros y ni siquiera viven en esa vivienda".

Y es que cuando representantes del juzgado acudieron al piso el pasado 9 de junio se encontraron, según Frías, un piso en "unas condiciones infrahumanas". Ahora, el Ayuntamiento tendrá que contratar a una empresa para vaciarlo y limpiarlo ya que, tal y como está, "es un foco de infección". El siguiente paso será ponerlo a la venta, "porque no tiene sentido para el Ayuntamiento tener un piso en Madrid".