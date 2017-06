Guía para tener el máximo de seguridad si tienes una casa en Valencia

No podemos vivir con el constante miedo y la terrible sensación de sentir que vamos a ser los siguientes. La oleada de robos y atracos que la comunidad autónoma del levante español está padeciendo se han vuelto un problema para los vecinos de varios barrios, y muchos de ellos han optado ya por encontrar ciertas soluciones que puedan suponer una ayuda ante el peligro. Ya sea por la situación económica que está haciendo que algunas personas se vayan por el camino del robo y la delincuencia, como por problemas sociales que les han empujado a ello, varios ladrones están vaciando los hogares, sembrando el caos en Valencia. Te damos una serie de consejos para afrontar el problema y evitar que tu hogar sea el punto de mira de esos robos.

Refuerza tu hogar

Los ladrones de hoy han logrado desarrollar nuevos métodos para dejar obsoletas las cerraduras de las casas que datan de más de 10 años. Si desde que llegaste a tu hogar nunca has cambiado tus cerraduras, quizá vaya siendo hora de hacerlo, pues los ladrones han encontrado nuevos mecanismos que están permitiéndoles acceder a los hogares sin ningún tipo de problemas. Y cuando un ladrón te roba entrando por la entrada principal, significa que tu casa no es segura en absoluto. Por ello, las compañías de cerrajeros se han comenzado a movilizar para alertar a la población del problema y hacer que tomen conciencia de que si no comienzan a cambiar sus cerraduras, podrán sufrir las consecuencias de la pasividad. Siempre pensamos que no nos podría pasar a nosotros hasta que el momento se da. Los cerrajeros alboraya y los cerrajeros albal han ideado ya un plan de ataque para procurar que los habitantes de dichas localidades recurran a sus servicios para reforzar sus puertas con los mecanismos de seguridad más sofisticados que hay.

Efectivamente, y por suerte para todos, el sector de la cerrajería ha logrado idear nuevos sistemas de prevención de robo en cerraduras perfectamente preparadas para evitar que las técnicas de los ladrones puedan llegar a funcionar. Las casas que han adoptado este plan de defensa han logrado impermeabilizar sus hogares y protegerlos de cualquier peligro. De hecho, ninguna de las casas que han dejado que este tipo de cerradura sea instalado en sus puertas han vuelto a ser víctimas de robo. Por otro lado, también se están poniendo a disposición del demandante nuevos tipos de cerrojos y pestillos para combinarlos con cerraduras nuevas y procurar un plus de seguridad. Recuerda que los ladrones saben muy bien cómo entrar en cualquier casa, y si no lo logran a través de alguna puerta, lo harán mediante ventanas. Los cerrajeros quart de poblet así como los cerrajeros manises podrán equipar los mejores cerrojos en ventanas, puertas y otros para hacer de los hogares de dichas localidades refugios seguros.

Este verano no te la juegues

Es bien sabido que es en verano cuando los ladrones aprovechan para entrar en hogares y desvalijarlos, pues mucha gente aprovecha para irse de vacaciones o para pasar un fin de semana en la playa. Es preciso tomar buenas resoluciones para este verano e implantar nuevos hábitos en el seno de la familia. Que ninguno de tus hijos diga en redes sociales nada acerca de los planes familiares puede ayudar; así como mantener una buena relación con los vecinos y protegeros los unos a los otros. No hemos de subestimar el poder que puede tener el hecho de aunar fuerzas, pues si entre todos vigiláis el barrio, no tiene por qué haber problemas. En el caso de que alguno vea algo sospechoso, podrá llamar a la policía, encender las luces de afuera, o, simplemente, salir para ahuyentarlo. De la misma forma que le dejas las llaves a tus vecinos para que te rieguen las plantas y den de comer a los peces, es importante que les pidas que echen una ojeada de vez en cuando, pues así los ladrones verán movimiento en tu casa, y pensarán que está habitada.

Este verano no dejes tu hogar en manos del azar: toma las riendas y protégela. Para ello, refuerza puertas y ventanas y opta por los mecanismos de seguridad más avanzados en cerrojos y cerraduras. Además, tampoco te vendrá nada mal tener el número de un buen cerrajero por si algún día tienes una urgencia.