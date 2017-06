La importancia de una buena estrategia de marketing para tu negocio

Internet se ha convertido en el escaparate por excelencia de negocios, empresas, servicios, productos… es por ello que estar presente en la red para una empresa es fundamental.

Definitivamente, es necesario tener un sitio web donde mostrar lo mejor de nuestra empresa para que llegue al mayor número posible de clientes potenciales. En el sitio web debe aparecer toda la información sobre la empresa: quienes somos, servicios, contacto, preguntas frecuentes, qué nos diferencia de la competencia…

Se ha demostrado que la presencia de una empresa en la red aumenta las ventas y el valor de mercado. Sin duda, un sitio web puede convertirse en la mejor carta de presentación de un negocio, siempre con una buena estrategia de marketing y la ayuda de expertos.

Hoy en día, son muchas las empresas que demandan los servicios de profesionales para crear su sitio web, esto se debe a que el marketing digital se ha convertido en todo un arte y ya son muchas las personas que se dedican profesionalmente a ello.

Los profesionales del diseño web y marketing digital dedican mucho tiempo y esfuerzo a mejorar sus conocimientos en este campo para poder ofrecer a sus clientes el mejor servicio, de esto depende el éxito de la empresa o negocio.

Hemos hablado con el equipo de profesionales de Proyecto.online, expertos en diseño web en Logroño, y nos han contado cómo hacer el mejor trabajo para un cliente es importante y se deben tener en cuenta sus necesidades, los puntos que destacar del negocio y cuáles son los puntos débiles, así como el nicho de mercado al que deben dirigirse.

El marketing online se ha convertido en un pilar fundamental para que un negocio crezca y sume clientes, no solo se trata de crear una página web, hay que desarrollar una estrategia de marketing previa, puesto que sin ella no funcionará correctamente, no llegaría al mayor número de posibles clientes y el dinero invertido no habría servido para nada.

Los responsables de Proyecto.online, con más de diez años de experiencia en el sector, relatan la importancia de crear un proyecto online. El trabajo se basa en la rentabilidad para la empresa contratante, con el objetivo principal de conseguir que obtenga beneficios gracias a la estrategia de marketing online.

El SEO y SEM son las técnicas principales utilizadas para el marketing digital. El SEO es la optimización del posicionamiento web y el SEM está destinado a mejorar la visibilidad de las páginas en los anuncios de los motores de búsquedas utilizando el sistema PPC o Pay per Clic.

El posicionamiento web en Internet, también conocido como SEO (Search Engine Optimization) y el SEM (Search Engine Marketing) se han convertido en los mejores aliados de empresas y negocios en internet.

El SEO ha cobrado tanta importancia debido a una cuestión muy básica: la mayoría de las personas no pasan de los primeros diez resultados que se muestran tras una consulta en un buscador. Esto quiere decir que cuanto más arriba en las respuestas aparezcas, más éxito tendrás.

Estas dos estrategias son de las más utilizadas, pero existen muchas otras para mejorar la visibilidad y la posición de una web en la red.

El llamado email marketing, la forma tradicional de publicidad basada en correos electrónicos con ofertas para los clientes. Las Redes Sociales como Facebook, Twitter o Instagram son otro medio donde dar a conocer a una empresa. En este sistema la relación cliente – empresa es más cercana y la interacción más rápida y directa.

Otras técnicas son el Inbound Marketing destinado a ofrecer contenidos de publicidad que interesen a los clientes, y el Video Marketing, donde a través de videos animados se da a conocer la empresa o negocio y los productos y servicios que ofrece.

Esto no es nada sencillo y lleva mucho trabajo a los expertos en marketing y diseño web elaborar una estrategia adecuada para cada cliente, debido a ello la planificación en un proyecto de marketing online es esencial.

Sin embargo, los beneficios para la empresa que cuenta con una buena estrategia de marketing son muy numerosos:

Permite identificar las oportunidades para el negocio e identificar las amenazas.

Permite identificar qué diferencia esa empresa de otras para poder desarrollar esa parte y marcar la diferencia.

Hace visible los valores y la política de empresa a los clientes.

Lanza un mensaje claro y eficaz a los clientes potenciales y reales.

Los beneficios crecen más con una inversión adecuada en marketing.

Hace que los clientes elijan esa empresa frente a otras que cuenten con una mala estrategia de marketing o que simplemente no la tengan.

Como hemos analizado en este artículo, las ventajas de una estrategia de marketing digital y un buen diseño web pueden ayudar a que tu empresa crezca en todos los sentidos.