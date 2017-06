Las piscinas estrenan la temporada a pleno rendimiento

Las piscinas municipales han registrado en los cinco primeros días de apertura, desde el pasado jueves 15 de junio, un total de 22.977 accesos. Precisamente, las altas temperaturas de estos días han propiciado una de las cifras más altas de entrada desde hace años.

Los ciudadanos han podido disfrutar durante estas primeras jornadas de las piscinas municipales y gracias a ellas paliar en gran medida el intenso calor y las elevadas temperaturas.

Las piscinas del Complejo Deportivo Municipal Las Norias registraron 20.300 visitas; el sábado 17 fueron 4.883 los accesos y el domingo fue el día de más afluencia con 6.374.

Las piscinas de El Cortijo registraron 1.153 visitas en total

Por su parte, las de Varea recibieron 1.524 accesos

La temporada pasada, durante los mismos días de apertura, la principal instalación, Las Norias, registró 1.741 accesos, en este caso debido a que la climatología no acompañó durante estas primeras jornadas.

Recordamos que complejo deportivo municipal de Las Norias abre sus instalaciones de 8,00 a 22,30 horas; las piscinas de 11,00 a 21,00 horas, del 15 de junio al 15 de agosto; y de 11,00 a 20,30 horas del 16 de agosto al 10 de septiembre. El horario de las piscinas del Cortijo y Varea es el mismo.

TARIFAS

Abono de Temporada (junio-septiembre): Adultos, nacidos antes del 1 de enero de 1999: 74,50 euros (empadronados) y 96 euros (no empadronados); Menores, nacidos entre el 1 de enero 1999 y el 31 de diciembre de 2011 y jubilados (65 años): 63,50 euros (empadronados) y 81.00 euros (no empradronados); Discapacitados: 47,50 euros (empadronados) y 60.60 (no empadronados)

Entrada Diaria Adulto: + 18 años. Las Norias: 8 euros; El Cortijo: 5,60 euros y Varea: 5,60 euros Menores, 6 a 18 años y + 65 años. Las Norias: 6,30 euros; El Cortijo 4,20 euros y Varea 4,20 euros. Entrada grupos (más de 20): 5,15 euros.