Modificaciones en los autobuses urbanos para el miércoles

Los cambios en los itinerarios de las líneas de autobuses urbanos se deben a una concentración con corte de tráfico que han convocado los sindicatos en defensa de los empleados públicos. Los autobuses se apoyarán en las paradas existentes para los itinerarios provisionales. El orden habitual se recuperará cuando se vayan abriendo las vías al tráfico.

La línea 10 seguirá el siguiente itinerario entre las 11:30 y las 12:00 del miércoles 21 de junio: Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. de Colón - av. Jorge Vigón - av. Gran Vía Juan Carlos I.

Por la tarde, la concentración será de 19:00 a 20:00 y originará desvíos en varias líneas.

Línea 2:

Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz .

Línea 5:

Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón – c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz.

Línea 7:

Polígono de Cantabria – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Polígono de Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz .

Línea 9:

Pradoviejo – Las Norias: C. Gral. Vara de Rey – Av. Jorge Vigón – C. Villamediana – Av. Colón – av. Doce Ligero – c/ San Francisco – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Av. Viana – C. Capitán Gaona – C. San Francisco – Av. Doce Ligero – Av. Colón – Plz. de Europa – C. Duques de Nájera.

Línea 10:

Hospital San Pedro – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz .