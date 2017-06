El entonces auditor de PricewaterhouseCoopers Antonio Greño ha asegurado hoy que Caja Rioja tenía las cuentas "saneadas" en el año 2009 y pensar en su contabilidad en 2010 es "ciencia ficción" porque ya estaba "fusionada" en el Banco de Fondos y Ahorros (BFA) , junto a otras seis cajas, formando Bankia.

Greño ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación que trata de esclarecer la situación en la que se encontraba Caja Rioja antes de su integración en Bankia. En este sentido, ha señalado: "No estaba ni con falta de solvencia ni de liquidez".

"Caja Rioja siempre dio resultados positivos", ha afirmado. Ha añadido que la diferencia en 2010, una vez que estaba fusionada en BFA, estribó en "criterios contables distintos de valoración de negocio" al ser una entidad filial "cien por cien" de BFA. "Esa es la diferencia de por qué hubo muchas más pérdidas en 2010", ha dicho.

La fusión se produjo porque había "una presión" del Banco de España para que las bancas se fusionasen por "el momento", en el que había que hacer "economía de escala".

Las cifras "oficiales" hacían a Caja Rioja "solvente". En el año 2009, la cifra de morosidad alcanzaba 117,5 millones de euros; y en 2010 esta cifra bajó a 115. En 2009 había unas previsiones de 101 millones y en 2010 de 183. "La media de morosidad era mejor que la media de las cajas de ahorro", ha afirmado.

Ha añadido que, en 2010, a causa de la fusión, se negociaron prejubilaciones por valor de 19,7 millones de euros; una cantidad que se llevó a la cuenta de resultados, en vez de a la cuenta de reserva como es habitual.

Además, se decidió un "cumplimiento estricto de la norma" y "se liberaron previsiones de riesgos contingentes por dieciséis millones de euros", que también fueron a la cuenta de resultados y que fueron a cubrir las prejubilaciones.

El cierre de 2010, ha relatado, "hubiera sido distinto si hubiese sido un órgano independiente" y no se hubiese producido la fusión. En 2009 aumentó el volumen de negocio y Caja Rioja tenía "una concentración en riesgo inmobiliario muy inferior a las cajas de España". Pero 2010 fue un "año especial" porque se fusionó a un grupo de siete cajas y "ya no se miró la solvencia a nivel individual".

CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Al término de la sesión de hoy, los grupos han fijado sus conclusiones (sólo del día de hoy). Desde Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño ha solicitado pedir a Caja Rioja la copia del acta donde el Consejo de Administración decide integrarse en Bankia, con indicación de los integrantes y su voto.

Desde Podemos, Germán Cantabrana ha adelantado que investigará si los datos que llegaron a PwC, sobre la solvencia de Caja Rioja, fueron correctos.

El socialista Ricardo Velasco ha visto cómo se había puesto encima de la mesa que la decisión de fusionarse fue "política, que no económica", y tuvo como resultado "despidos y prejubilaciones" así como el cierre de sucursales. Ha pedido las comunicaciones al Banco de España que "impulsaron" la fusión.

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, cree que no tiene por qué haber dudas acerca de la contabilidad de Caja Rioja y ha recalcado que la fusión fue supervisada por el Banco de España, recordando que su gobernador, en ese momento, fue elegido por el PSOE. También ha solicitado el acta de Caja Rioja en la que se pone de manifiesto el entorno del mercado en el momento de la fusión.

Para concluir, el auditor ha asegurado no haber querido decir que la decisión de la fusión por "política". "Quiero aclarar que no me pidieron consejo técnica acerca de qué era una SIC, pero no me pidieron mi opinión".