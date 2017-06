Climatología fuerte, ambiente seco y escasez de lluvias. Son las condiciones perfectas para el fuego. De hecho, a día de hoy, el riesgo de incendios en La Rioja es bastante elevado. Así de tajante se muestra el retén de incendio, Julio Zorzano. De hecho, el Boletín Oficial de Estado ya ha publicado la orden de la Consejería de Agricultura en la que aconsejan a los ciudadanos extremar las precauciones en el monte, evitar encender fuegos fuera de las zonas habilitadas y respetar el entorno.

Ahora mismo hay en La Rioja 12 retenes "repartidos por toda La Rioja". Un número que, "si lo comparamos con los 32 que hay en Cantabria sí que es insuficiente". Retenes que trabajan durante todo el año "en labores de acondicionamiento de los montes de la región" porque cada vez están más sucios "desde que la población rural ha disminuido".

"Desde que la gente ya no vive en los pueblos los montes están más sucios porque no se consume la leña y no hay ganado, lo que supone un riesgo añadido". Sí que se está apostando por llevar a estos lugres ganadería menor pero no es suficiente, "porque sí que es cierto que las cabras se comen los matorrales pero, si no hay gente, la leña no se consume".

La solución, apunta, "cambiar quizás los usos y consumos e incrementar las plantillas de retenes" Pero, sobre todo, "tomarnos en serio el cambio climático ". Los inviernos cada vez son más suaves y los veranos cada ves más extremos. "Debemos empezar a prepararnos para afrontar las consecuencias del cambio climático e incidir en la prevención durante todo el año".

Pero además, una vieja reivindicación. Aumentar el número de efectivos y "una formación práctica, teórica y física durante todo el año". Peticiones a las que suma "la prejubilación de estos efectivos o una segunda actividad" porque tal y como explica, "una persona con 60 años no puede trabajar en el monte por el riesgo que conlleva para él mismo y para el resto del equipo que va con él".

Profesional del fuego y garante de los montes riojanos, Zorzano recuerda que "el monte no es un jardín y que el fuego forma parte del monte". Antiguamente, recuerda, se utilizaba el fuego para generar pasto. Ahora, "estamos empezando a utilizar el fuego como herramienta, un contrafuego para apagar otro teniendo en cuenta muchísimos condicionantes como la inclinación, la velocidad del viento. Se trata de adelantarnos y utilizar el fuego para apagar otro, algo que, evidentemente, requiere personal formado".

A punto de comenzar el verano, Zorzano desea que se repita lo de otros años. "Parece que nos ha tocado la lotería porque no se han producido fuegos importantes". Sí que hemos tenido pequeños conatos, recuerda, "procedentes de la quema de restos de poda o fuegos originados cerca de asadores".

Por esta razón, pide a los ciudadanos "máxima prudencia". "Podemos disfrutar de un buen día de campo sin necesidad de hacer la comida allí, podemos llevar la comida hecha de casa y disfrutar igualmente de un día al aire libre". De hecho recuerda que el próximo 15 de julio comienza la temporada de alto riesgo de incendio en La Rioja que se prolonga hasta el 15 de octubre pero "si seguimos con estas temperaturas tan altas y sigue sin llover, es posible que se adelante".