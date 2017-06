La huelga de examinadores deja a unas 50 personas sin poder hacer las pruebas

Unas 50 personas han acudido hoy a realizar el examen de conducir, pero se han tenido que ir sin poder hacerlo. La huelga de examinadores les obliga a esperar. Y es que los 4 examinadores que hay en La Rioja, el 100% de la plantilla, han secundado esta jornada de huelga convocada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ante la falta de respuesta por parte de la DGT a sus reclamaciones.

Como ha indicado el sindicato CSIF, han pasado dos años desde la firma de los acuerdos que conllevaron la desconvocatoria de la huelga en la DGT de octubre de 2015 y aún no se han plasmado ni sus contenidos retributivos, ni las medidas de seguridad en la entrega de resultados. "Esta situación se suma a la asfixiante falta de examinadores, que pone en serio riesgo la viabilidad y continuidad de los Servicios Públicos de Exámenes de la DGT".

El presidente de la Asociación de Autoescuelas de La Rioja, Enrique Uruñuela, ha subrayado para Rioja2 la incertidumbre que supone para los que se presentan al examen no saber si van a poder hacerlo o no, en función de si el examinador decide o no secundar la huelga. "Están preocupados, porque algunos tienen que solicitar días en el trabajo o sólo pueden hacer la prueba en verano y ahora el examen se retrasa".

La previsión es llevar a cabo la huelga los lunes, martes y miércoles del mes de julio y examinar los jueves y los viernes, lo que podría suponer el colapso de los exámenes de verano. Así, habrá paros los días 20, 21 , 26, 27 y 28 este mes; y en julio, los días 3, 4, 5,10,11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31. Además, si no se llega a un acuerdo, se plantea una huelga total en el mes de agosto, según Uruñela.

Este martes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado una reunión para analizar la situación y propondrá la incorporación a la plantilla de personal de las Fuerzas Armadas, procedente de Tropa y Marinería. CSIF considera esta propuesta "un despropósito" y advierte de que cualquier incorporación debe respetar de manera escrupulosa los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Administración.