La formación en marketing digital, una de las más demandadas

En los últimos años se ha ido desarrollando cada vez más el marketing digital, ese término que engloba todas las acciones de comunicación y marketing que se realizan vía internet. Las tradicionales variables del marketing (precio, producto, distribución y precio), ahora se interrelacionan con otras cuatro nuevas: personalización, participación, predicciones modeladas y la que se conoce como 'peer to peer' o 'entre los que somos iguales'. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vale únicamente con diseñar una estrategia tradicional. Ahora hay que comunicar que se tiene un producto o un servicio por otras vías, para llegar a los usuarios a través de los medios en los que se mueven, tales como foros, blogs, redes sociales, mail, etc.

El auge del marketing digital supone que se necesiten profesionales con conocimientos sobre las diferentes plataformas, herramientas y aplicaciones que se pueden utilizar en el ámbito online. Y, en este contexto, es donde la formación cobra una gran importancia. No se puede dejar la gestión de la comunicación online en manos inexpertas. Al igual que tampoco se puede, por ejemplo, vender un producto profesional dirigido a empresas a través de un foro. Hay que saber dónde estar y cómo comunicarlo.

Cursos online de marketing digital, la mejor alternativa

Dado que todavía es un campo nuevo, por así decirlo, la formación universitaria en esta materia puede quedarse corta. Es por ello que han surgido academias, institutos e instituciones especializadas en ofrecer formación relacionada con los nuevos campos que cada día van surgiendo. La formación tampoco se queda atrás en cuanto a lo que se refiere a tecnología. Ahora es tan fácil hacer un curso de marketing online como simplemente registrarse desde casa con un ordenador, smartphone o tablet y empezar a hacer el curso de forma online.

El hecho de que sean online la mayoría de cursos que encontramos en el mercado no supone una desventaja, ni mucho menos. Es más, esto implica poder hacer el curso en cualquier momento, desde donde se quiera. Y, además, en plataformas como IIEMD (Instituto Internacional Español de Marketing Digital) se tiene la opción de preguntar cualquier duda que pueda surgir a un tutor profesional. Y de forma totalmente gratuita.

Si en el marketing tradicional, podemos encontrarnos estrategias de precio por encima o por debajo de la competencia, competencia en costes, economías de escala, distribución directa o indirecta y publicidad en televisión, prensa y radio, entre otras muchas cosas, en el marketing digital las posibilidades son mucho más amplias. Desde estrategias que consisten en guiar a los usuarios por diferentes procesos, a través de cadenas de correos electrónicos (los conocidos como embudos de conversión o funnels), hasta estrategias basadas en vender directamente a través de las redes sociales.

Conceptos como community manager o SEO, claves para dominar las estrategias de marketing digital

Todas las posibilidades que ofrece el 3.0, están abiertas si se emplean técnicas de marketing digital avanzado. La frase 'si no estás en Google, no existes' es algo que casi todos hemos oído alguna vez. Pero la pregunta que se hace la mayoría es ¿cómo puedo estar en Google? No vale estar de cualquier manera, sino que hay que tener una estrategia bien definida. Y es aquí donde entra en juego el papel del community manager, la persona encargada de la gestión en redes sociales y de la presencia en general de una marca en internet. Para empezar a ser un buen gestor de la presencia online, se puede hacer un curso de community manager. Y si es gratis, todavía mejor.

Pero aunque se tenga una gran actividad en redes sociales, lo mejor es la combinación de Social Media Marketing (que engloba el marketing de contenidos y las redes sociales) con el posicionamiento en motores de búsqueda, popularmente conocido como SEO. Si antes decíamos que nada mejor que un curso de community manager, sí que hay algo mejor: combinar esta formación con un curso de SEO. Y, en ambos casos, de forma gratuita.

El resultado de combinar, por un lado, redes sociales y, por otro lado, posicionamiento natural, hace que las visitas a la web vengan por muchos sitios. ¿Y qué empresa no querría esto? Es por ello que cada vez se demandan más profesionales en este campo, que sepan dominar desde la atracción de clientes con buen contenido en redes sociales, hasta saber lo que buscan los usuarios en Google cuando tienen un problema, pasando por saber optimizar campañas de publicidad online. Y, para conseguir esto, hay que avanzar un paso más, con una formación más en profundidad, como sería el Máster de Marketing Digital Online, de IIEMD, cada vez más demandado por empresas de todo el mundo.

La combinación de cursos gratuitos, con formación más desarrollada y en profundidad, son la clave del triunfo en marketing digital. Y, con ello, se consigue ser un gran profesional, que cualquier empresa querría tener entre sus filas.