Los mejores destinos vacacionales para el verano 2017

Llega el verano y nuestros deseos (y necesidad) de vacaciones se potencian. Son tantos los lugares del mundo a explorar como tantas nuestras ganas de viajar. Se hace difícil elegir, pero en este artículo hablaremos de tres lugares emblemáticos, de esos que te garantizarán unas vacaciones de ensueño. Se trata de tres lugares de esos que merece la pena conocer, aunque sea una vez en la vida.

Los elegimos desde la web de Central de Vacaciones por estar entre los destinos más demandados y estamos seguros de que os parecerán magníficos.

El primero de ellos es emblemático. Se trata de Eurodisney, en Francia. La magia de Disney y sus personajes inolvidables nos ofrece un mundo de ensueño y fantasía para hacer las delicias de grandes y chicos por igual. Este parque, que integra Walt Disney Studios Park y Disneyland Park más siete hoteles temáticos, el campo de Golf Disneyland y Disney Village, ocupa una extensión que equivale a la quinta parte de París. Tal y como ocurre con los parques temáticos en Estados Unidos, se trata en efecto de una pequeña ciudad que nos permite volver a ser niños y simplemente disfrutar, libres de toda preocupación.

¿Qué nos ofrece Eurodisney? Además de un mundo de ensueño lleno de personajes inolvidables como el Ratón Mickey, Cenicienta, Aladdin, el capitán Jack Sparrow o Dark Vader, Eurodisney te ofrece conciertos, fuegos artificiales, espectáculos nocturnos, desfiles y todo tipo de entretenimientos y juegos. Pero como dijimos, este parque temático es todo un resort y nos ofrece 7 hoteles (para poder elegir el que mejor se adapta a nuestro presupuesto), restaurantes, pistas de tenis, piscinas, salas de ejercicio, paseos en poni, minigolf entre otras muchísimas actividades divertidas y entretenidas para los niños y para nosotros. Nos esperan infinidad de paseos y atracciones, como el tren que nos lleva a conocer cada cada uno de los diferentes rincones del parque.

Pero si los cuentos de hadas y princesas no nos entusiasman, hay más opciones. Entre ellas, una de las más buscadas es la de conocer la ciudad del momento: Dubai, con su historia, sus rascacielos (como el Burj Khalifa l, el edifico más alto del mundo, con 829,8 metros de altura) y todo un mundo vibrante construido en el desierto. Se puede conocer el Zoco de las Especias y el Zoco del Oro y, por supuesto, visitar el Museo de Dubai. Por qué no aprovechar y conocer (aunque no sea más que desde fuera) el Burj Al-Arab, único hotel en todo el mundo de 7 estrellas, donde la noche cuesta 15.000 dólares, o visitar la Mezquita de Jumeirah. Y por qué no aprovechar para hacer un safari por el desierto o disfrutar del Dhow Cruise y conocer Dubai Creek, la gran masa de agua que divide a Dubai en dos.

Y, si nos animamos y elegimos un paquete vacacional, podemos combinar esta ciudad con un par de días en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, sin dejar de conocer uno de los centros comerciales más grandes del emirato, el famoso Marina Mall.

Pero, si el verano para nosotros es sinónimo de playa, nos decantamos por un viaje a las Maldivas. Este paraíso en el océano Índico nos espera para ofrecernos playas de agua turquesa, que parecen salidas de una película. Pero Maldivas es mucho más que playas. Seguramente te apetecerá conocer Malé, su capital, para capturar el espíritu de los isleños y conocer su vida más allá de lo que ofrecen los resort para el turismo. En la ciudad se pueden visitar muchos lugares y, entre ellos, la Mezquita Hukuru Miskiiy, las más antigua del mundo y única por estar hecha de coral y piedra caliza, o darse un paseo por la lonja.



Pero si la idea es verdaderamente disfrutar del descanso, no hay como tumbarse en una hamaca y simplemente gozar de un mar sin igual, el color turquesa más puro junto a una arena fina y blanca que te quitará la respiración.

Pero Maldivas, un conjunto de unas 1.200 islas de las cuales solo 200 están habitadas, te ofrece aún más: se trata de un lugar privilegiado para ver especies marinas como tortugas, mantas y hasta el tiburón ballena. También es un lugar ideal para practicar submarinismo y dejarse maravillar por el fondo coralino, aunque si lo tuyo no son las profundidades, siempre puedes optar por el snorkel, ya que las aguas de esta zona son muy transparentes y puede verse todo tipo de flora y fauna nadando por la superficie.

Ya ves, el mundo nos abre sus puertas y nos invita a descubrirlo. Eurodisney, Dubai y Maldivas son algunos de los destinos más codiciados, pero no son los únicos. El verano 2017 ya casi está aquí. ¿Cuál será tu destino?