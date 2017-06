El peñista y el poder de convocatoria

Lo de los peñistas y su capacidad de convocatoria es increíble. Nájera ha sido hoy testigo privilegiado. La ciudad del Najerilla ha acogido una nueva edición de la Concentración de Peñas Riojanas y, como no podía ser de otra manera, el jolgorio se ha adueñado de sus calles. El encuentro, organizado por las peñas najerinas Juventud y Malpica, ha congreagdo ni más ni menos que 39 peñas procedentes de todos los rincones de La Rioja. Y las peñas, claro está han venido con sus peñistas y sus charangas: 2.200 de los primeros y cinco de las segundas.

El resultado, se lo pueden imaginar, que si 'Amarillo limón, mira qué color' sonando por aquí, que si 'Me sube la bilirrubina, ay, cuando te miro y no me miras' sonando por allá... Y, claro está, estando en Nájera, tierra de las Vueltas de San Juan, no podía faltar eso de 'ha venido un carro lleno de tijeras a cortar el pico a las picoteras, ay, Manolé, ay, Manolé, que solito estaba usted...'

El programa de la jornada arrancaba a las once en punto con recepción oficial y, faltaría más, almuerzo en condiciones. Tras el acto de presentación oficial de las 39 peñas participantes y un largo vermú torero, llegaba la hora de la comida en las inmediaciones de la plaza de toros najerina. Y, aliviar la somnolencia de la sobremesa, el programa incluye el concurso interpeñas, una suerte de juegos olímpicos para peñistas: sogatira, pillapilla, lanzamiento de gavilla...

Una vez concluido todo el apartado deportivo, los 2.200 peñistas protagonizarán un pasacalles de proporciones colosales que hará retumbar la ciudad entera. Un descanso para cenar y,después, música: concierto del grupo 'New Tocados' y discoteca móvil. ¡Y así es como se las gastan las peñas y sus peñistas!