Fin de semana de calor sin tregua en La Rioja

El verano ha llegado casi sin darnos cuenta y eso que estamos todavía en la última semana de la primavera astronómica porque os recuerdo que el verano comenzará oficialmente el próximo 21 de junio.

No obstante durante este fin de semana las temperaturas van a ser más propias de Julio que de Junio...y es que en la ribera no bajaremos de los 33/36ºC siendo probablemente el domingo el día más caluroso del fin de semana. Por las noches podremos respirar con mínimas de 15/17ºC gracias a que el Cierzo, aunque flojo, no nos abandonará del todo. El azul del cielo será lo único que destaque. Os dejo un pequeño extracto de la predicción que podéis encontrar en mi blog: El tiempo a tiempo La Rioja.

Evitar las horas centrales del día para hacer ejercicio y disfrutad del fin de semana!!

Autor foto de portada: Dani Benito (Atardecer en Logroño)