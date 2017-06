Cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un ventilador

En cuestiones de equipamiento para el verano, el ventilador siempre ha sido la primera opción de la mayoría de las familias españolas, pues es mucho más barato que el aire acondicionado y mucho más saludable. Efectivamente, mientras que dormir con el aire acondicionado tiene como resultado dolores de garganta y posibles resfriados veraniegos, el ventilador te hace sentir una ligera brisa nocturna para que no te deshagas sobre el colchón. Existen, no obstante, muchos tipos de ventiladores y muchos lugares en los que poder adquirirlos. Es importante velar por encontrar uno de calidad, que presente las calidades esenciales, y que sea de buen precio.

Sus características en función del hogar

A la hora de elegir un ventilador, es esencial hacerlo teniendo en cuenta si su potencia conviene al uso que le vamos a dar. La potencia media de un ventilador está entre 50 y 60 vatios, por lo que esa será la potencia para habitaciones de mediano tamaño; elegir uno más grande o más pequeño será en función a esa potencia, tan solo tendrás que elegir un modelo superior o inferior. Un ventilador demasiado grande para una habitación muy pequeña no será el correcto uso de este aparato, pues habrá demasiado viento incluso en su opción de potencia más baja.

Justamente, el ventilador debe ofrecerte la posibilidad de tener opciones de potencia con un selector de velocidades; y el que posee 3 opciones será el mejor. No le darás el mismo uso a tu ventilador por la noche en verano que durante la tarde, por ejemplo, ni tampoco durante la primavera.

Por otro lado, uno de los factores más esenciales a tener en cuenta es el tamaño del ventilador, pues de ello dependerá otros aspectos como el ruido que haga o su posicionamiento en zonas reducidas. Un buen ventilador ha de ser de buen tamaño y aún así ser un ventilador silencioso; a menudo, los ventiladores con grandes aspas suelen producir mucho ruido, haciendo que entre el calor y el ruido, se vuelva imposible dormir algunas noches de verano. Además, ese ruido incesante hará que no descanses correctamente y estés expuesto a pesadillas y dolores de cabeza. Un ventilador no puede afectar a la salud de tu sueño, por lo que te recomendamos ojear el catálogo de ventiladores de la página web que te hemos proporcionado en un enlace anteriormente. Es verdad que los ventiladores no hacen tanto ruido como podría parecer en este artículo, pero mucha gente es incapaz de dormir con el mínimo ruido, y sabemos que ese perfeccionismo debe ser saciado con los mejores productos.

El diseño del ventilador así como las nuevas tecnologías

No podemos negar que los avances en ventiladores han contribuido a que nuevos diseños vean la luz para que el cliente obtenga una experiencia satisfactoria. Hay diseños de ventiladores sin pie, y con él. Los mejores son, por supuesto, aquellos que vienen con pie, pues te dan la posibilidad de poder situarlos en altura para que te den directamente y puedas regular su dirección con más facilidad. Sus soportes te dejan regular la altura y evitan que tengas que poner sillas o mesitas para soportar el ventilador. Hoy en día existen diseños muy discretos y elegantes, para que no sea un armatoste en medio de la casa. Para encontrar el mejor ventilador de pie, deberás tener en cuenta su diseño, pues los hay de diversos colores y con acabados en mate para que también sea un elemento decorativo de tu hogar; de su potencia; y de su precio, por supuesto. Algunos modelos de marcas como Rowenta, Taurus o AEG poseen muy buenas opiniones y críticas en internet, por lo que no dudes en consultarlas para saber cuál es el mejor ventilador.

Por otro lado, puedes darte el capricho de hacerte con un ventilador que posea un sistema de control remoto mediante un mando inalámbrico. El futuro y la innovación han llegado al sector de los ventiladores, y ahora puedes disfrutar de todas las comodidades de un control remoto, pues sabemos que en verano el calor mina nuestras fuerzas y nos da muchísima pereza levantarnos para cambiar la fuerza del ventilador o, simplemente, encenderlo. Ello hace nuestro día a día un poco más fácil y cómodo.

Este verano no pases calor, pues si ello te acaba ocurriendo, ¡es porque lo habrás querido!