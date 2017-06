Una ayuda de 430 euros para los 'ninis'

#1

un cabreado 16/06/2017 11:49h

Desde luego, es una verguenza, despues de que no trabajan ni estudian, encima le dan la paga, lo unico que estan creando vagos,no es que no quieren estudiar ni trabajar, es que a este paso, no van hacer nada, que chorras, a picar piedras al monte el corvo con esta calor y a pan y agua, ya verarian como espabilan

