De la UR a la universidad de Reino Unido

La Universidad de La Rioja y la empresa Kupsa Coatings han acreditado Diego Alonso Solla y Claudia Tobías Marín, estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la UR, para seguir el curso 2017-2018 en la University of South Wales (Reino Unido) con matrícula gratuita y una beca.



Este programa permitirá a estos dos estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la UR obtener el título adicional en B.A. (Honours) Business Management dentro de los cuatro años de duración de su carrera en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja.



Kupsa Coatings ha facilitado la financiación necesaria para que la Universidad de La Rioja pudiera completar la convocatoria de dos becas para que estos dos estudiantes Diego Alonso Solla y Claudia Tobías Marín pudieran seguir el curso 2017-2018 en la University of South Wales.



Estas dos becas incluyen la matrícula en la University of South Wales, el 75% de la matrícula en la Universidad de La Rioja, una ayuda adicional de 1.500 euros para los gastos de alojamiento y manutención; y el seguro médico.



Esta iniciativa a tres bandas, entre la Universidad de La Rioja, la University of South Wales y Kupsa Coatings abre la posibilidad a los estudiantes del campus de completar su formación en otro país, obteniendo dos títulos.



El objetivo es aportar valor añadido a la formación que reciben los estudiantes de la Universidad de La Rioja con el fin de incrementar la empleabilidad de los titulados, capacitándoles para enfrentarse en mejores condiciones a un entorno laboral cada vez más globalizado y competitivo; y que, por su parte, las empresas de la región puedan contar con titulados universitarios formados en el extranjero.



La convocatoria estaba abierta a estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja que hubieran superado el segundo curso completo y pudieran acreditar un nivel B2 de inglés.



De acuerdo con este programa, los estudiantes seleccionados seguirán el tercer curso de su carrera en la University of South Wales en el 2017-2018 y, tras superarlo, obtener el título B.A. (Honours) Business Management.



Las asignaturas cursadas durante el tercer curso en la University of South Wales se reconocerán por el tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de La Rioja.



Por último, los estudiantes cursarán el cuarto curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas en la UR y, al finalizarlo, obtendrán el título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Rioja.



Antes de iniciar sus estudios en Gales los estudiantes deberán matricularse en la University of South Wales. El coste de la matrícula del curso completo varía entre 8.000 y 9.000 libras. Sin embargo, el Gobierno de Gales concede una beca de matrícula a los estudiantes europeos que estudian en campus galeses.