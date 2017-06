Los mejores consejos para evitar robos en vacaciones

Los robos a hogares crecen en gran medida en las épocas de vacaciones. Por ello, es tan importante, seguir una serie de pautas si estás planeando marcharte durante un tiempo por vacaciones o por cualquier otro motivo, y dejar la casa sola. A continuación, te indicamos los consejos más efectivos para proteger tu casa cuando estás de vacaciones. En Cerrajeros Valencia se pueden encontrar trucos muy útiles para que tomes las precauciones oportunas al salir de vacaciones.

En primer lugar, es importante ser discreto y no contar a todo el mundo que te vas a marchar de vacaciones durante un tiempo, ya que esta información puede llegar fácilmente a personas indeseables, que quieran aprovecharse de tu ausencia. En este sentido, no se deben publicar los planes e información sobre las vacaciones en las redes sociales, porque de esta manera, podrías estar dando pistas a los posibles ladrones de los desplazamientos que vas a realizar, del tiempo durante el que la casa va a estar vacía, etc. También conviene guardar cierta discreción en el momento de la salida. Por ejemplo, si el viaje se va a realizar en coche, es mejor no meter las maletas y los objetos que nos vayamos a llevar de equipaje en las horas más concurridas. Es preferible dejarlas con antelación, cuando haya poca gente en los alrededores, de forma que no estemos dando pistas de que nos vamos por un largo periodo de tiempo.

Cerrajeros Valencia nos aconseja revisar las cerraduras e instalar una segunda cerradura en la puerta principal para extremar la precaución, antes de marcharnos de casa en las vacaciones. Es recomendable que la cerradura tenga una llave tipo fac, ya que aumenta en gran medida el reforzamiento de la puerta, y hace más difícil el robo, puesto que no es lo mismo tener que forzar una cerradura para entrar que dos. También se pueden colocar rejas o cerrojos en la parte interior de las persianas, para evitar que los ladrones puedan entrar por las ventanas.

Otro consejo que también nos proponen en Cerrajeros Valencia es disimular que estamos ausentes y que la casa está deshabitada. De esta forma, es conveniente no dejar la casa demasiado cerrada porque dará la idea de que no hay nadie en su interior, es decir, tener todas las persianas bajadas y que estén siempre a la misma altura, o que un teléfono fijo no deje de sonar en el interior. Una buena idea para que si tienes teléfono fijo en casa, no te delate, es realizar el desvío de llamadas al móvil, que es muy sencillo de hacer. Por otro lado, para evitar que las persianas estén siempre bajadas o a la misma altura, se puede pedir a un amigo, familiar o vecino de confianza que entre de vez en cuando en casa y que suba las persianas o las baje en determinados momentos. Otro elemento que puede delatar que nos encontramos fuera son las luces. Si las luces siempre están apagadas, se deducirá que los dueños no se encuentran en casa. También se puede pedir a alguien de confianza que entre y que encienda las luces durante un tiempo. Existen además, sistemas de control de la luz, que permiten encender las luces y apagarlas de forma automática a determinadas horas prefijadas. Son temporizadores que encienden la luz automáticamente.

Otro consejo que nos proponen en Cerrajeros catarroja es guardar los objetos de más valor en cajas fuertes o de seguridad, ya que, de esta forma, si se llegan a colar ladrones en casa, evitaremos que nos roben las pertenencias más valiosas. También es conveniente no dejar nada de dinero guardado en casa. Cualquier cantidad de dinero que tenga en casa, se debería depositar en algún banco en el que esté seguro.

Además de todos los consejos que puedes seguir, es muy importante tener contratado un buen seguro de hogar, que cubra todo tipo de incidencias y que proteja tu casa y todas tus pertenencias de cualquier robo. También es conveniente tener una alarma antirobos en el hogar. El sistema de alarma avisará directamente a la policía si detecta que alguna persona va a entrar en la vivienda, por lo que evitará el robo. Este tipo de seguridad está muy avanzada en los últimos años y en ella se utiliza la tecnología más novedosa y efectiva, por lo que es la mejor forma en la actualidad de proteger tanto una casa como un negocio. Además, se adapta a las necesidades de cada persona y al entorno en que se encuentre la casa, y ofrece la mayor tranquilidad. Se pueden encontrar, por ejemplo, sistemas de alarma con cámaras de vídeo, que permiten ver las imágenes del domicilio en todo momento en tiempo real.