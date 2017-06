El Parlamento reprueba a Sanz

El Parlamento de La Rioja ha reprobado hoy al diputado regional y senador autonómico Pedro Sanz, expresidente del Gobierno de La Rioja, con los votos de Podemos, que ha presentado la iniciativa, PSOE y Ciudadanos. Además, Podemos y PSOE han pedido su dimisión. Sanz, que había estado presente en el pleno, se ha ausentado en este asunto.

La portavoz de Podemos Ana Carmen Sáinz ha argumentado que "son muchas las razones" para reprobar a Sanz y pedirle que dimita. Así, ha dicho que "durante su mandato como presidente construyó un chalet sin respetar la normativa urbanística". "Esta desvergüenza se ha ido sucediendo por capítulos y a la vista de todos, aprobando un plan general", ha añadido.

A "convertir algo que no es ilegal" y, por tanto, "prevaricar" ha añadido que, como diputado, "no ha tramitado una sola pregunta o moción; su trabajo aquí se limita a sentarse y votar" y, como senador, "cada pregunta nos ha costado a los españoles más de 40.000 euros".

"Queremos hacer de las instituciones un lugar decente, nos negamos a mantener a holgazanes", ha añadido. "No le podemos cesar, pero sí reprobar y pedir su dimisión", ha dicho al tiempo que ha creído que "nunca el Parlamento tuvo una oportunidad como esta para recuperar la dignidad".

Frente a esto, el portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha abogado por mejorar la forma de elección del senador autonómico, y ha acusado a Podemos de preferir la protesta. "Su partido está intentando marcar la marcha de la izquierda a ritmo de show", le ha dicho.

En este sentido, ha presentado una enmienda para aprobar que "el sentir de esta cámara es no verse representada por Sanz en el Senado", pero eliminar del texto que se le pida dimitir.

Ha creído que el cese, o dimisión, entra dentro de la "responsabilidad" de cada uno. "Respetamos esta iniciativa, pero no nos convence". Ha reconocido el "error" de haber confiado en Sanz, pero ha preferido trabajar en cambiar la ley, en vez de pedir una dimisión "que no irá a ningún lado".

"Lo mejor que podría hacer es dimitir, y retirarse, y como no defiende nuestra comunidad no ha venido ni a escucharnos", ha añadido. "Por eso, vamos a aprobar la renovación y, como no podemos cesarle, esperamos que reciba este toque de atención".

Para la diputada de Podemos "esta incongruencia" caracteriza su forma de actuar, por lo que no ha aceptado su enmienda.

Desde el PSOE, Francisco Ocón ha reprochado al PP "tratar a los ciudadanos como estúpidos", en relación al apunte de 200.000 euros a La Rioja dentro de la contabilidad B del PP que aún, ha dicho, no se han explicado.

"Nuevamente es una pena que el señor Sanz no esté en el debate como es su obligación", ha dicho al tiempo que ha señalado que la misma empresa que reformó la sede del PP riojano reformó su casa de Logroño.

Ha recordado que Sanz abogó por aprobar el Plan General de Villamediana en su beneficio: "Y eso es corrupción", ha afirmado. "Es necesario por la democracia que el señor Sanz dimita".

RESPUESTA DEL PP

El portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, ha apelado a la presunción de inocencia y ha señalado: "No acepto lecciones de un partido que se financia de Venezuela y que tiene amistad con los amigos de ETA", en relación a Podemos.

Ha enumerado las sentencias que han abogado por archivar el caso del chalet de Pedro Sanz y ha dado un "consejo" a Podemos y PSOE: "Dediquen más tiempo en hacer posición constructiva y menos en manchar la figura de alguien que trabajó tanto por esta comunidad".

Ya en la votación, ha salido adelante la reprobación, con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP; pero no la petición de dimisión, que ha contado con el voto a favor de PSOE y Podemos, pero la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.