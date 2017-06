El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha afirmado este jueves que el convenio para la urbanización del solar de Maristas "ha mejorado, pero no lo suficiente" y ha reclamado que "se actúe de inmediato" en la zona.

En su opinión, "el PR+ ha sido el partido que más actuaciones ha tomado a lo largo del presente mandato respecto al solar de Maristas". El concejal regionalista cree que "hay que actuar de forma inmediata para revitalizar la zona, el barrio y el pequeño comercio del mismo, que es el que está sufriendo con mayúsculas la desaparición del colegio, en un marco de crisis económica que ha afectado a todos los sectores".

En ese sentido, el edil del PR+ ha manifestado que "siempre hemos propuesto, basándonos en la legalidad, tanto de la LOTUR como del Plan General, que había que tomar todas las medidas necesarias para obligar a la propiedad a construir, evitar que se siguiese especulando con el solar y, si fuera necesario, aplicar medidas sancionadoras".

Por ello, Antoñanzas presentó una moción en el pleno del 2 de junio de 2016, en el que pedía el "requerimiento para la solicitud de licencia y construcción del solar de Maristas". En la misma línea, el edil presentó este año sus alegaciones al convenio de ejecución que presentó la alcaldesa, en las que pedía, en primer lugar, que "hubiese plazos y garantías de que el solar se va a construir lo antes posible".

En segundo lugar, Antoñanzas solicitaba que "hubiese seguridad jurídica y que este convenio no tenga el más mínimo reparo y ninguna dificultad futura, para lo que requerimos que los 1.320 m2 complementarios de la vivienda fuesen convertidos obligatoriamente en comerciales y, además, un informe de la asesoría jurídica". Por otro lado, el regionalista ha incidido en que también propuso en sus alegaciones "la reforma del polideportivo fuese sufragada a medias con el Gobierno regional para que pudiese ser utilizado en el futuro por alumnos del Sagasta".

NUEVO CONVENIO

Antoñanzas entiende que del nuevo convenio se puede concluir que "la alcaldesa nos ha hecho algo de caso en el primer punto, ya que han llegado a hablar de edificación forzosa si no se cumplen los plazos del convenio, que, al parecer, son tres años para pedir licencia". A juicio del edil del Partido Riojano, "es un plazo excesivo, entendemos que, al menos un tercio de la edificación debería iniciarse en el plazo de un año".

Antoñanzas ha considerado que "en el punto segundo también se acepta, digamos, la parte práctica de nuestra propuesta, que habrá comercio obligatorio en los bajos de la edificación y eso es, a mi juicio, bueno para la zona". Sin embargo, el concejal cree que "la manera de hacerlo creemos que sigue siendo un riesgo jurídico, este convenio es muy posible que sea recurrido y nos parece temerario arriesgar innecesariamente".

Para Antoñanzas, "no hay ningún problema si se dice expresamente que los m2 de uso complementario de vivienda serán comerciales, pero si se reconvierten en residenciales y luego se obliga a que sean de comercio, no queda resuelta, a nuestro juicio, la legalidad jurídica". El regionalista valora esto como "una cabezonada de la alcaldesa, por no darnos la razón, que puede costar muy cara a los logroñeses".

Por ultimo, "mantenemos nuestra pretensión de que colabore la comunidad autónoma y que el polideportivo sirva a los alumnos del Sagasta y lo seguiremos pidiendo en el futuro", ha expresado Antoñanzas, quien considera que "este es un asunto complementario, que depende de Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja y que no afecta a la propiedad del solar".

En resumen, el edil del PR+ cree que "pudiendo tener un convenio mejor y más seguro, la alcaldesa asume un riesgo jurídico innecesario y otorga un plazo excesivo a la propiedad, el convenio ha mejorado, pero no lo suficiente", ha manifestado.