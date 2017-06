El colegio Varia, ganador de un concurso nacional sobre el medio ambiente

El proyecto "Hacemos filtros caseros", de los alumnos de 3º y 4º del CEIP Varia de Logroño, ha sido el ganador del concurso escolar nacional "Hazlo verde", organizado por Leroy Merlín y en el que han participado 792 profesores de 681 centros educativos de toda España y unos 67.000 alumnos de Educación Primaria. El objetivo, recuerdan desde el propio centro, "era que los niños se convirtieran en embajadores del medioambiente".

Los alumnos riojanos presentaron un proyecto basado en la fabricación de filtros caseros para los grifos de su colegio.Y es que, explican desde el propio centro, "lo primero que hicimos fue identificar una necesidad en nuestro (aula, colegio o barrio) y percibieron la necesidad de ahorrar más agua en su centro educativo". Así, prosiguen, "colocaron filtros hechos con tela de pantalones viejos y conseguimos que los grifos gastaran menos agua cada vez que fueran encendidos".

Un experimento medioambiental que relacionaron también con la asignatura de matemáticas. Y es que los alumnos del centro fueron los encargados de realizar los cálculos para determinar el ahorro de agua obtenido gracias a los filtros. Los resultados, sorprendentes porque en una de las mediciones se ahorraron 1.320 litros de agua en una hora, el equivalente a la capacidad de una piscina.

Los ganadores del concurso asistirán el próximo 23, 24 y 25 de junio al Campus Hazlo Verde, donde seguirán formándose como embajadores del medioambiente en un entorno natural. Este campamento tiene como objetivo fomentar la realización personal de los más pequeños y promover la sostenibilidad desarrollando actividades de 'Do It Yourself' (Hazlo tú mismo) en plena naturaleza.