Cómo traducir pantaloneta o zurracapote al inglés

Ya lo hicieron con el manchego, el madrileño y el murciano y ahora han decidido intentarlo con el riojano. El Grupo Vaughan, una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas, ha publicado un diccionario riojano-english para aprender a traducir las palabras más propias y originales de nuestra región.

Así, entecar sería "to make a human or an animal weak or sick because you give them too much love", regalar se traduce como "to melt", pantaloneta como "shorts", rodilla sería "kitchen rag", cenaco se traduciría como "kitchen rag", chiguito como "kid" y pirivuleta como "sommersault".

La lista se completa con morrete ("honey, sweetheart"), golmajería ("candy shop"), bochincha ("bladder") y zurracapote ("riojan cocktail made with wine, water, cinnamon, lemon and sugar").