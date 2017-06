12 másteres y 10 doctorados para el curso 2017-18 en la Universidad de La Rioja

La Universidad de La Rioja mantiene abierto hasta el 6 de julio el plazo ordinario de admisión en la Escuela de Máster y Doctorado para el curso académico 2017-2018 en los 12 másteres y 10 programas de Doctorado que oferta.



La novedad estriba en el cambio de modelo de enseñanza del Máster en Profesorado, que pasará a impartirse en modalidad semipresencial.



El Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas es el más demandado en la Universidad de La Rioja. Este cambio pretende flexibilizar su aprendizaje, combinando la presencialidad clásica con clases en directo vía Internet y actividades dirigidas 'on line'.



La Escuela de Máster y Doctorado de la UR (EMYDUR) ya ha recibido el informe favorable emitido por la Agencia Nacional para la Evaluación y la Acreditación (ANECA). La oferta es de 175 plazas totales, 25 para cada especialidad: Economía, Física y Química, Geografía e Historia, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Tecnología.



El plazo ordinario de solicitud de admisión para el curso 2017-2018 en los estudios de Máster y Doctorado de la UR comenzó el lunes 5 de junio y concluye el 6 de julio. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 24 de julio. La matrícula debe formalizarse del 26 al 28 de julio.



En el caso del período extraordinario de admisión este se desarrollará del 29 de agosto al 6 de septiembre. Las listas provisionales de admitidos serán públicas el 19 de septiembre, y la matrícula debe formalizarse del 20 al 28 de septiembre.



En el caso de los alumnos que continúan estudios, la matrícula se desarrolla del 20 al 27 de julio en el plazo ordinario; y del 20 al 28 de septiembre, en el extraordinario.



CATÁLOGO DE MÁSTERES Y PROGRAMAS DE DOCTORADO 2017-18

La Universidad de La Rioja presenta la oferta académica de la Escuela de Máster y Doctorado para el curso 2017-2018, que incluye doce másteres y diez programas de doctorado:



Másteres:

Máster de Acceso a la Abogacía (habilitante)

Máster en Dirección de Proyectos de Ingeniería (interuniversitario)

Máster 'on line' en Estudios Avanzados en Humanidades (on line)

-Especialidades en Estudios Ingleses, Estudios Hispánicos e Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales

Máster en Gestión de Empresa (en colaboración con la empresa)

Máster en Ingeniería Agronómica (habilitante)

Máster en Ingeniería Industrial (habilitante)

Máster en Intervención e Innovación Educativa (especialización)

Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (interuniversitario)

Máster 'on line' en Musicología (on line)

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (habilitante y semipresencial)

Máster en Química y Biotecnología (especialización, investigación aplicada)

Máster en Tecnologías Informáticas (en colaboración con la empresa)

Doctorado:

Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas

Derecho y Cambio Social

Economía de la Empresa

Enología, Viticultura y Sostenibilidad

Filología Inglesa

Humanidades

Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales

Matemáticas y Computación

Química

Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera (programa conjunto Campus Iberus)