Llega el final de roaming pero cuidado con la letra pequeña

Este 15 de junio es la fecha fijada por la UE para acabar con las tarifas de roaming de datos en toda Europa. El fin del roaming en Europa supone que, sobre el papel, a los usuarios de teléfonos móviles no se les cobrará ningún extra por el hacer uso del móvil en el extranjero dentro de la UE. Sin embargo, hay una serie de restricciones que todo usuario debe conocer.

El final del roaming supone que, desde esste 15 de junio, se podrá usar el móvil en cualquiera de los países pertenecientes a la Unión Europea como si estuvieras en tu propia ciudad, sin ningún tipo de recargo, llamadas, mandar mensajes o navegar por la Red siempre que se esté en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (que pese al Brexit también forma parte del acuerdo europeo), Rumanía y Suecia.

Aún así, los expertos recomiendan tener cuidado con la letra pequeña. Y es que para evitar el mal uso del fin del roaming en Europa y que los usuarios no se lancen a contratar tarifas de otros países miembros de la Unión Europea, no se podrá usar una tarifa en el extranjero más de cuatro meses. Si esto llegará a suceder y no se justifica (viaje de empresa, viaje de estudios), las operadoras podrán pedir explicaciones y darán 14 días para justificarlo.

Si no se logra justificar esto último, se cobraría el coste mínimo establecido por la Unión Europea. De esta forma pasaríamos a pagar 3,2 céntimos por minuto de llamada, 1 céntimo por SMS enviado o recibido y un precio base es de 7,7 euros por GB desde el 15 de junio que irá evolucionando durante los próximos años, con tarifas ya previstas hasta el año 2022.

Si te quedas sin bonos de minutos o megas de tu tarifa de móvil, se te aplicarán las mismas normas que si te encontrarás en tu país. Esto significa que no se te cobrará de más por superar el límite de contrato durante las vacaciones o los motivos por los que te encuentres de viaje por Europa.