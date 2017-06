Los bonos en los casinos online, el principal reclamo para los clientes

Los juegos de azar, representados en su mayoría en los casinos, han sido siempre un tema del que se habla mucho. Todos parecen conocer alguna estrategia “mágica” con la que conseguir dinero seguro. Incluso ha habido películas que trataban este tema, como “The Pelayos”, de producción española. O también la famosa saga de “Ocean´s”, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, entre otros. Sin duda, el azar es algo que nos llama a todos la atención, y que de una forma u otra, todos hemos probado alguna vez.

Con el auge de la tecnología, el mundo 3.0, etc. la mayoría de empresas se han pasado al mundo online. Y los casinos no iban a ser menos. Desde cualquier lugar donde se disponga de una conexión a Internet y un dispositivo adecuado (ya sea Smartphone, Tablet u ordenador), se puede acceder fácilmente a casinos online. Para aquellos principiantes que quieran iniciarse en esta temática, lo mejor es empezar aprovechando los bonos que siempre se suelen ofrecer.

No es obligatorio hacerse con un bono antes de empezar, ni mucho menos. Pero, ¿por qué rechazarlos? Al fin y al cabo, ofrecen un seguro (por así decirlo) de juego. Y, sobre todo, ayudan a realizar las primeras jugadas.

BONOS DE BIENVENIDA, IDEALES PARA PRINCIPIANTES Y APUESTAS SEGURAS

Los mejores bonos en casinos online son los conocidos como bonos de bienvenida. Estos consisten en lo siguiente: solo por registrarte, tendrás acceso a dinero ficticio (pero real), que se puede apostar como si fuera dinero de verdad. Las condiciones suelen ser que hay que utilizarlos en una sola partida, o apuesta. O también se da el caso de que la cantidad que se concede como regalo al jugador, es la misma que la que ha ingresado. Imaginad ingresar 100 euros y en un momento, tener 200 euros disponibles para empezar a jugar. O incluso sin pensar tan a lo grande: ingresar 10 euros y tener al instante 20. Con un poco de suerte, se puede doblar esa cantidad en un par de jugadas o apuestas.

Y una vez que la decisión de aprovechar una de estas cálidas bienvenidas está tomada, viene otra decisión importante. ¿Qué casino elegir? No cabe duda de que hay una gran cantidad de sitios y páginas webs donde elegir. En estos casos, lo mejor, y más acertado, es recurrir a los que tienen mejores valoraciones en la red. Y en este sentido, hay que destacar a 888casino, el mejor casino en Internet . Y es que, tras mucho investigar en la búsqueda de un buen bono, esta es la opción más interesante. Con 2 cifras se resume: 88 y 500. 88 € gratis solo por registrarse. Sin ninguna trampa ni truco. No hay que realizar ningún ingreso. Y la otra cifra: 500 €, hace referencia a que se pueden acumular hasta 500 € de bono realizando varias apuestas. Todo un chollo al alcance de todos.

No solo se pueden encontrar bonos de bienvenida en los casinos online. También, aprovechando eventos u ocasiones especiales, los casinos deciden regalar bonos de dinero gratis a sus jugadores. Pero no únicamente se dan bonos para jugar en los juegos tradicionales como la ruleta, jackpot y blackjack, o para realizar apuestas deportivas. Incluso para Eurovisión se ha podido apostar en varios casinos.

Sin embargo, todo tiene un lado “negativo”. Y es que, hay que leer bien las condiciones. Es algo que deberíamos hacer todos (el típico “Acepto las normas y condiciones de uso” que nadie se lee). Pero si es importante conocer las condiciones por las cuales se regalan esos bonos, para poder utilizarlos de la mejor manera posible. Y, sobre todo, para poder reinvertir las ganancias.

Y por último, pero no menos importante, se encuentran los bonos que se reciben por la fidelidad. A todas las empresas les gusta cuidar bien a sus consumidores, en especial, a sus clientes más fieles. Y es que muchos casinos online ofrecen bonos a aquellos usuarios que juegan una cantidad determinada, por ejemplo, al mes. E incluso, al recomendar a un amigo para que se registre en ese casino.

No cabe duda de que aprovechar los diferentes tipos de bonos que se ofrecen en los casinos online, son clave a la hora de empezar. No es lo mismo arriesgar dinero real desde un principio, que comenzar sabiendo que se dispone de cierto seguro, de forma que en el caso de no ganar, no se haya perdido realmente nada. Desde los bonos de bienvenida, hasta los de fidelidad, hay un largo camino. Pero por algún lado hay que empezar, y no hay mejor manera de hacerlo, que aprovechando la posibilidad de conseguir un respaldo desde un principio. Pero eso sí, siempre sabiendo lo que se juega y las condiciones en las que se hace.