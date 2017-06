Ha participado en tres Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2008 y 2016. Ha ganado una medalla de bronce en Río de Janeiro 2016, quedó en sexto lugar en Londres 2012 y 28 en Pekín 2008. En su palmarés también tiene dos medallas del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña, oro en 1999, bronce en 2001 y otro bronce en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña 2003.

Su nombre, Carlos Coloma. Un riojano que ha llegado a lo más alto en el mundo del ciclismo. Conocemos sus logros deportivos pero, ¿sabemos cómo se alimenta este deportista? El portal mountainbike.es, lo ha descubierto.

¿Qué importancia le das a la dieta en tu entrenamiento?

Yo divido mi entrenamiento en cuatro partes cada día: Descanso, Alimentación, Entrenamiento físico y Entrenamiento psicológico. Si no se hace todo bien no se pueden tener resultados. Si eres amateur con trabajo y familia y te queda poco tiempo para la bici, no puedes dedicar tantas horas. Yo veo que los amateur entrenan demasiado, van con fatiga extra y no ven resultados, lo que les agobia. Equilibrar es importante para conseguir esa frescura que buscamos los que hacemos deporte profesional, hay que llegar con buen entrenamiento que te permita esa chispa que te hace falta para marcar la diferencia en los resultados.

¿Cómo definirías tu dieta?

Pues va en función de la temporada del año y del tipo de entrenamiento de cada semana. Si voy a entrenar menos meto más proteína, y si hay tiradas largas un poco más de carbohidratos. Es una dieta normal, no hago cambios de golpe. Tengo la suerte de que mi mujer, Loli, es la jefa en casa, la que compra y cocina para la familia, por la mañana me pregunta qué me toca hacer, y organiza el menú para comer con los nenes en familia. Para mi es importante comer en familia cuando estoy en casa, también es una forma de educarlos para que coman sano, el mayor no pide dulces, a veces pide pimientos crudos o zanahorias porque es lo que ha visto en casa. Los fines de semana toca comida familiar en casa de mi madre y suele hacer paella o espaguetis carbonara. Yo como lo que todos, no soy el raro de la familia, creo que la alimentación de un ciclista debe ser sana y para toda la familia, no hay recetas mágicas.

¿Tienes nutricionista?

No, nunca he tenido, mi preparador físico en ciclismo es Mikel Zabala me guía también en el tema de nutrición, pero siempre he cuidado lo que como. Recuerdo que hace muchos años en una revisión médica me pidieron apuntar todo lo que comía y me dijeron que lo hacía bien, y como me iba bien, era mejor no hacer cambios bruscos. Creo que siempre he comido sano, no soy de los que cena mal o come bollos. Intento utilizar la cabeza, controlando las cantidades y adaptando la dieta al entrenamiento o a la temporada, es algo que ha sido natural para mi cada día. Por suerte tengo buena genética, como de todo y no gano peso. No necesito afinar cuando vuelvo a entrenar para la temporada, pero tampoco me paso comiendo.

¿Tomas lácteos?

Me ha encantado siempre la leche, y el médico que tenía antes me decía que cómo podía desayunar un tazón de leche con mis cereales, en vez del plato clásico de pasta o arroz de los ciclistas, pero a mí siempre me ha ido bien. Ahora nos hemos pasado en casa a la leche semidesnatada sin lactosa, la probamos, nos gustó y me va un poquito mejor, y también hemos notado que los nenes de pequeños tenían muchas bronquitis y mocos y ahora no, aunque también es cierto que se han hecho más mayores y cada vez enferman menos, todo cuenta.

¿Utilizas suplementación deportiva?

Sí, en el equipo tenemos la marca suiza WinForce, y utilizo muchos de los productos, batidos de carbohidratos, de proteínas, glutamina, geles, etc. Planifico la temporada y adapto los suplementos a lo que necesito. Por ejemplo, justo después de entrenar me tomo un batido de proteínas, y en competición siempre llevo el ‘Booster’ o ‘bala de plata’ (por la forma y color de su envase), un concentrado de energía con carnitina y cafeína que es la ‘ostia’ porque desde que lo tomo, no tengo calambres y mantiene muy bien la energía hasta llegar a la meta.

¿Tomas suplementación natural?

Sí, según los valores de las analíticas, utilizo hierro, vitamina B12 y ácido fólico en la época de entreno fuerte, suelo ir mucho por el herbolario para tomar productos naturales. También soy de miel y derivados, en CampoMiel de la Rioja me dan la miel, jalea real, polen, etc. Al principio me lo preparaban para mí y ahora ya lo tienen de venta al público. Siempre que viajo me llevo mis productos y los tomo de forma regular porque cuando hago todo bien, las analíticas se notan, está todo en su sitio. Y para mí también es importante hacer periodos de recuperación de dos semanas sin tomar nada, el cuerpo los necesita.

¿Entrenas en ayunas?

Lo hago de vez en cuando, pero no es habitual. En 2007 me dediqué a ‘reinventarme’ y entrenaba en ayunas 30-40 minutos. Cada vez iba peor, ni siquiera pude terminar una prueba de esfuerzo, así que revisamos lo que estaba haciendo y vimos que me había pasado con los entrenos en ayunas, no sólo hacía demasiado, es que sólo cenaba una ensalada el día anterior.

¿Cómo te alimentas de cara a una competición? Me gusta llegar al domingo con los ‘deberes hechos’ para no obsesionarme, eso significa que los viernes y sábados hago bien la carga de hidratos y el domingo estoy tranquilo, me levanto a las 9, sin prisas, desayuno lo mismo de siempre, y dos horas antes de la salida tomo un bidón de carbohidratos de WinForce. Si pasa mucho rato y necesito comer algo más antes de la competición me como un plátano. Pienso que para mis competiciones que son de una hora y media, no hay que agobiarse, si lo haces bien desde el viernes, tienes el depósito lleno.