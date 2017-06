El trading de acciones binarias aumenta en España

Las opciones binarias se están poniendo de moda. El mercado de las opciones binarias cada vez está más en uso por parte de los inversores y es que, debido a sus características y a la serie de ventajas que presenta, se adapta a todo tipo de perfiles de inversión y satisface todas las expectativas de sus inversores.

Pese a que todo lo que concierne al mundo de las inversiones no es que sea fácil, operar en el mercado de las opciones binarias es relativamente sencillo. Pese a toda esta sencillez y facilidades que tenemos, hay que ser prudentes y procurar no caer en ningún tipo de engaño, puesto que con el auge de este mercado y el incremento su número de usuarios, también es más frecuente encontrarse con plataformas fraudulentas que pretenden aprovecharse de los inversores robando todo su dinero. Para tratar de evitar todo esto, hace falta tener un poco de conocimiento en el mercado, para ver lo que puede ser viable y lo que no, pero sobre todo el mejor consejo que se puede dar es el de operar con un bróker regulado.

Un bróker regulado es aquel con el que tenemos la garantía de que se ha sometido a una serie de procesos que regulan, por así decirlo, sus métodos, presentando de esta manera una cierta seguridad de que, si perdemos nuestro dinero, sea por la evolución del mercado y no por prácticas fraudulentas. En internet también podemos encontrar muchas páginas donde conocer un poco más el mercado de las opciones binarias o sobre cómo poder llegar a invertir. Un ejemplo para acciones binarias es opcionesbinarias.site, donde encontraremos opciones rentables con una descripción del mismo, así como pequeños consejos a la hora de operar que servirán tanto para inversores novatos, como para los que ya tengan experiencia con estas opciones.

Otro de los motivos del creciente éxito que están teniendo las opciones binarias en España es su funcionamiento en épocas de crisis. Los inversores no son propietarios de dichos valores, sino que juegan con su especulación futura. Si nosotros por ejemplo en otro mercado fuésemos poseedores de una acción, realmente nos preocuparía que su precio empezase a bajar. Como propietarios de la misma estaríamos preocupados del descenso en cuanto al valor de la acción se refiere, ya que estaríamos perdiendo dinero. En las opciones binarias, esto no pasa y es posible llegar a ganar mucho dinero con acciones que están bajado su valor. Lo único que tenemos que hacer, es realizar la operación correspondiente, ya sea un CALL o un PUT si pensamos que dicha acción sobre la cual estamos ejerciendo la operación va a acabar por encima de su valor o por debajo al llegar a una fecha determinada. Los beneficios también están establecidos de antemano, quiere decir que nosotros ya sabemos cuánto vamos a ganar en el caso de acertar nuestra predicción.

Aunque se puede llegar a dejar en manos del azar, cosa que no es muy recomendable, salvo que queramos entenderlo como un juego, el mercado de las opciones binarias precisa de un entendimiento y un análisis de la tendencia del mercado. Es importante analizar la trayectoria que ha tenido nuestro producto y cómo le han ido afectando los diferentes cambios del mercado en relación con el tiempo. Si sabemos de qué manera ha reaccionado ante cualquier coyuntura económica, política o social y tenemos clara dicha reacción, podremos saber de antemano cómo se va a comportar en un futuro en el caso de que dicho suceso vuelva a pasar. Por ejemplo, si sabemos que las acciones de una compañía se han resentido con una huelga general en el pasado, es bastante posible que ante una amenaza de huelga futura el proceso se vuelva a repetir y estas acciones se vuelvan a resentir, por lo que lo más lógico y razonable sería operar a la baja, ya que las expectativas que tenemos sobre ellas es que van a bajar. Para esto, es muy importante también estar al corriente de todo lo que sucede, estar al día e informado con las diferentes noticias que se puedan dar, leyendo los periódicos, viendo los informativos... de esta manera sabremos qué posibilidades hay de que algunos valores se vayan a ver afectados y cuál sería el motivo.

Para ir terminando, el mercado de las opciones binarias es bastante amplio y se pueden invertir desde en materias primas, hasta en otros productos, siempre negociando con el valor que tendrán en el futuro. Esto hace que haya una serie de valores, denominados refugio donde sabemos que es más difícil que se resientan y son menos propensos a verse afectados por las variaciones del mercado. Estos valores suelen ofrecer bastante menos rendimiento pero sin embargo son perfectos para combinarse con operaciones más arriesgadas, usados como cobertura para que con su beneficio podamos cubrir pérdidas procedentes de otros activos.

Uno de los mayores consejos que se puede dar, aparte de elegir el bróker regulado, es el de diversificar la inversión. Si invertimos en varios valores y con un conocimiento adecuado del mercado, después de haber analizado la tendencia del mercado, será bastante complicado que perdamos dinero en nuestra inversión. Aparte de esto, también hay que ser prudentes y tener la mente fría. Dejarnos llevar por las emociones, ya sean positivas en el caso de haber ganado dinero o negativas en el caso de perderlo, es algo bastante desaconsejable ya que nos puede llevar a operar sin la razón necesaria y eso se paga en pérdidas. Debido a los tiempos que corremos hoy en día en el que el precio de las acciones cada vez es más volátil, generado por la incertidumbre que rodea al mercado, es más que recomendable invertir en este mercado o, por lo menos, llegarlo a descubrir si no lo conocías antes y barajar todas las opciones que presenta, analizar sus ventajas y ver si está hecho para ti. Sigue los consejos y anímate a probar.