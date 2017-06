El empresario Félix Revuelta ha recogido la Insignia de San Bernabé 2017 de manos de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y ha destacado sentirse "emocionado" por esta distinción. Ha explicado que, "aunque hace 50 años que tuve que marcharme de mi ciudad, porque no había universidad, con mucha pena y dejando a mis padres, mis hermanos y mis amigos, siempre he llevado a mi tierra en el corazón". En esta línea, ha apuntado que "todos los pequeños recuerdos de mi infancia en esta tierra son los que he llevado siempre por mis viajes por el mundo para pregonar las bondades de esta tierra, hablar de sus gentes, del campo y de gente seria, como yo".

El ex alcalde de Logroño y amigo del homenajeado "desde hace más de sesenta años", José Luis Bermejo, ha sido el encargado de realizar la semblanza de Félix Revuelta, del que ha destacado "su amor por su tierra, una ciudad de la que está orgulloso y de la que proclama que es la mejor del mundo". Félix Revuelta, ha dicho, es un "hombre de éxito profesional al que se le reconoce por ser logroñés, riojano y español".

Se trata, apunta, de "un ciudadano del mundo que, como todos, en su libro de la vida, cuenta con ilusiones, tristezas, fracasos y éxitos, pero siempre intentando hacer todo con la mejor caligrafía posible". Aún "con borrones inoportunos, nunca se ha dado por vencido y, a pesar de las adversidades, ha conseguido hacerse a sí mismo: intuitivo, analista, riguroso, disciplinado, honesto y persona de éxito y solidario".

Félix Revuelta es fundador y presidente de Naturhouse, empresa de dietética que suma 2.046 establecimientos en una treintena de países, y de Grupo Kiluva, conjunto de 36 empresas de sectores como la cosmética, motor, energías renovables... Su última línea de negocio son los centros de salud-hoteles Healthouse. Con 16 años, salió de Logroño y poco a poco, empezó a asentar las bases de un negocio del que también forman parte sus dos hijos.

Durante años ha realizado y sigue realizando una gran labor de promoción de Logroño a través del deporte, a través del apoyo a clubes como la Unión Deportiva Logroñés, de la cual es presidente. Ha sido también patrocinador de varios equipos con Club Voleibol Logroño y Naturhouse La Rioja, además de colaborar con entidades riojanas como Cocina Económica y Proyecto Hombre. Entre otros galardones, ha recibido el premio Gran Ciudadano Logroñés, otorgado por la Peña Aster, y el Delantal Solidario de la Cocina Económica.