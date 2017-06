Félix Revuelta asegura haber perdido 45 millones por la compra del Banco Popular

Naturhouse, uno de los grandes accionistas del Banco Popular, ya había sugerido en las últimas semanas la posibilidad de emprender acciones legales para exigir responsabilidad subsidiaria por la caída bursátil de la entidad. La empresa poseía hasta ahora un paquete de tres millones de acciones, adquiridas en el año 2004.

Ahora, con el desenlace final, el descontento es aun mayor. El presidente de Naturhouse y del Grupo Kiluva desvelaba hoy a 'Al Rojo Vivo' que, con la compra del Banco Popular por el Santander ha perdido "unos 45 millones de euros".

"No me preocupa el perder o ganar sino la forma de perderlos, porque no lo veo claro", ha señalado, "porque creo que hemos tenido un consejo de administración que nos dio unas explicaciones y unos resultados en los que no se preveía esto. Tuvimos un segundo Consejo en el que tampoco, al contrario, hace un mes nos dijeron que habíamos ganado 150.000 euros, no entiendo nada. Y de golpe y porrazo nos encontramos con un movimiento especulativo en la acción".

Revuelta no entiende la situación actual porque "ayer se vendieron 287 millones de acciones y quiero creer que alguien las ha comprado, es decir, aquí o ha habido mala información, alguien no nos ha informado adecuadamente, o hay algo que no entiendo".

Ha señalado directamente como responsables al "primer consejo de administación del señor Ron y el segundo del señor Saracho", también a los auditores "porque una empresa no puede quebrar de la noche a la mañana" y al regulador. "Aquí yo creo que hay un cúmulo de responsbilidades y habrá que ver qué pasa".

Para buscar esas explicaciones, Revuelta ha anunciado la creación de una plataforma con la que se estudiará y se actuará "porque no estamos nada de acuerdo con lo que ha sucedido".