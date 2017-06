¡Gol en Las Gaunas!

Ese día se respiraba la sensación de que no iba a ser una tarde cualquiera. Y es que un club humilde como el CD Logroñés no podía dejar pasar ese tren. Llovía, el campo estaba embarrado, pero los aficionados no se quedaron en casa y llenaron las gradas de Las Gaunas en busca de la hazaña. No tuvieron que esperar mucho. En el minuto 4, el gallego Noly lanzó una falta que se convirtió en gol, EL GOL con mayúsculas que, a la postre, significaría el ascenso. El partido contra el Valencia acabó 1 a 0 y con el pitido final se desencadenó la ilusión. El próximo 14 de junio se cumplirán 30 años de ese gol que nos llevó al Olimpo del fútbol: la Primera División.

El fútbol de entonces no era el fútbol de ahora. En los 80, no había tanta oferta de ocio y era todo un ritual ir al camp oa ver a tu equipo. Como ya hiciera Iniesta, Noly llevó a la ciudad al éxtasis y certificó un ascenso que premiaba la gran temporada de un grupo compacto, bajo las órdenes de Chuchi Aranguren y de José Luis Gilabert como preparador físico, en un club presidido por Joaquín Negueruela.

Rioja2 ha querido recordar este imborrable momento que puso Logroño en el mapa y que seguro llenará de nostalgia a nuestros lectores. Algunos de los protagonistas de esa proeza, como los jugadores Nacho Martín y Raúl, o el propio Gilabert nos han contado cómo vivieron ese momento. También Felipe Royo, el encargado de narrar el gol para la Cadena Ser en un audio que ha pasado a la historia, o aficionados como Sergio Andrés Cabello, Manuel Martínez, José Luis Ouro y Eva Guerra nos han ayudado a recordar que hubo un tiempo en el que el fútbol riojano se codeó con los mejores.