Los 300.000 accionistas, los perjudicados por la compra del Banco Popular por parte del Santander

Ha sido la noticia económica del día. El Banco Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, compra que implica la salida del mercado de las acciones de la entidad hasta ahora presidida por Emilio Saracho y su pérdida total de valor. En el esquema de resolución propuesto por la Junta Única de Supervisión, entidad comunitaria, las pérdidas son “totalmente absorbidas” por los accionistas y los titulares de deuda subordinada, que lo pierden todo. De hecho, salen perdiendo los 300.000 accionistas con los que contaba la entidad según los últimos datos disponibles.

Francisco Jalón López es un abogado experto en asuntos bancarios y ha explicado a Rioja2 que "efectivamente los accionistas son los más perjudicados ahora mismo ya que pierden el 100% de la inversión por el traspaso producido al Santander así como los titulares de deuda híbrida y subordinada y los bonistas". Y es que, matiza, "son productos que, en caso de quiebra de la entidad, lo pierden todo porque no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos que solo cubre hasta los 100.000 euros".

A los afectados recomienda "prudencia porque estamos hablando de un caso diferente al de Bankia". En el caso de Bankia, recuerda Jalón López, "pedíamos una acción de nulidad porque se compró una acción en una oferta pública de emisión y las cuentas publicadas no se correspondían con las de la entidad". Alegábamos la nulidad, recuerda, porque si los compradores hubieran sabido que la entidad bancaria, además de no tener el dinero, tenía deudas, no hubieran comprado esas acciones.

Sin embargo el caso del Banco Popular es diferente. Y es que según este experto, "la mayoría de los inversores han comprado en mercados secundarios, en bolsa, de forma que seremos los abogados los que diseñemos las estrategias y los pasos a seguir que variarán en función a la forma en que se hayan comprado esas acciones".

Preguntado por la posibilidad de emprender acciones contra los responsables de la entidad, este experto vuelve a apelar a la prudencia. Cabría una reclamación por daños y perjuicios, aventura, "pero somos los profesionales los que tenemos que estudiar las vías para que estos accionistas puedan optar a alguna indemnización".

Y es que, explica, para que los daños y perjuicios prosperen, lo primero que tiene que haber es una acción que haya sido la que haya originado el daño. "Tenemos que ver por qué motivo se ha llegado hasta aquí". Algunos, dice, hablan ya de la incapacidad del Banco Popular para gestionar los activos inmobiliarios además del elevado número de créditos morosos... ". Lo primero es determinar la acción que ha provocado esta situación, reitera, y ver si se podía haber previsto. Si se dan estas premisas básicas, "sí que podría haber una reclamación por daños y perjuicios pero hay que ser prudentes", insiste Francisco Jalón López.

Muchas dudas, demasiadas incertidumbres, de forma que, lo mejor, consultar y ponerse en manos de los expertos.