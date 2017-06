Por qué La Rioja es la Comarca de El Señor de los Anillos

La Comarca es, en el universo de El Señor de los Anillos, la tierra donde viven los hobbits. En España, es La Rioja la comunidad que más se parece a este lugar tranquilo, alejado de guerras y peligros, según la publicación El Magazine de El Viajero, debido al carácter afable de sus gentes, el vino, su carácter rural, su naturaleza y su tranquilidad.

Los hobbits son bajitos y tienen pies peludos y grandes, por lo que el físico no es una de las similitudes con los riojanos, pero sí su afabilidad y sencillez en la forma de vivir, como indica la publicación. "Si visitas algún pueblo rápidamente se darán cuenta de que eres foráneo y te ayudarán en lo que necesites, que no te extrañe que la gente del lugar te quiera explicar y enseñar el lugar donde han crecido. Además, al igual que los hobbits son amantes de la buena vida culinaria y es que si visitas La Rioja, no debes perderte una visita a la calle más famosa de la región, la calle Laurel".

El vino es otra de las razones para elegir La Rioja. Los habitantes de la Comarca, como los riojanos, son amantes de la buena vida y del vino. Además, La Rioja es una región eminentemente rural, como la tierra de los hobbits, donde "convivían en pequeñas aldeas con preciosas casas construidas bajo tierra".

La Comarca es una zona llena de naturaleza, con animales en libertad y poca contaminación y "La Rioja encarna en España la imagen de la Comarca, ya no sólo por el pequeño tamaño sino también por los bosques y la naturaleza que ofrece". Así mismo, El Magazine del Viajero cree que "La Rioja es un enigma dentro de España, muchos no saben siquiera situarla en el mapa", al igual que la Comarca.