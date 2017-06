Las colillas, una lacra para el medioambiente y para la salud

Mientras que la sociedad está cada vez más concienciada con la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos, siguen existiendo prácticas tan extendidas como dañinas para el medio ambiente. El extendido hábito de tirar al suelo las colillas de los cigarrillos ha hecho que se conviertan en la principal fuente de basura mundial, por encima incluso de los envases alimentarios, las botellas y las bolsas de plástico.

En el mundo se tiran 4,5 trillones de colillas cada año en calles, bosques, caminos, ríos y mares. En 2016, la ONG Ocean Conservancy llevó a cabo una campaña de recogida de basura con voluntarios que recorrieron 40.000 kilómetros de costa de cien países del mundo, uno de ellos España. Los resultados fueron alarmantes. Se recogieron 8 millones de kilos de basura de los que 2,1 fueron colillas. El segundo puesto, muy por detrás, lo ocuparon las botellas de plástico.

Según los expertos, una colilla de cigarro puede tardar en descomponerse entre 8 y 12 años, principalmente por los componentes no biodegradables que contienen los filtros. Estos recogen además buena parte de los componentes químicos del tabaco que, cuando llegan a ríos y mares entran en contacto con el agua y amenazan gravemente la biodiversidad e incluso pueden llegar a poner en peligro la cadena alimentaria.

En La Rioja hay un municipio que ya ha tomado conciencia con este grave problema. Calahorra ha puesto en marcha una campaña pionera en este sentido. Dentro de todo un plan de limpieza y concienciación, el pasado mes de mayo el Ayuntamiento trató de poner el acento en esta realidad y los riesgos que entraña.

Para ello, comenzaron a señalizar de forma llamativa las colillas que se encontraban en el suelo, adquirieron papeleras específicas para colillas y cigarrillos y distribuyeron carteles informativos por los estancos de la localidad.

En Logroño no se ha realizado hasta el momento ninguna campaña al respecto y, según ha podido saber Rioja2, tampoco se ha considerado hasta ahora un problema significativo por parte de la concejalía de Medio Ambiente, por lo que no se prevé ninguna acción específica para combatirlo. En diciembre de 2015 Cambia Logroño llevó al Pleno una moción relativa al mobiliario público en la que se planteaba, entre otras cosas, la necesidad de colocar en Logroño papeleras con cenicero. La moción fue aprobada pero no se ha llevado todavía a ejecución.

A nivel nacional, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ya ha lanzado la voz de alerta y ha lanzado algunas ideas para acabar con este problema. Proponen, entre otras cosas, colocar etiquetas en las cajetillas alertando de estos riesgos, hacer colillas retornables, habilitar depósitos para reciclarlas o implantar tasas específicas de basura o poner multas como ya están haciendo algunos ayuntamientos como el de París.