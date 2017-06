Conferencia en la UR del Nobel de Economía Finn E. Kydland

El economista noruego Finn E. Kydland, premio Nobel de Economía 2004, pronunciará mañana, a partir de las 19 horas en el salón de actos del edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja, una conferencia bajo el título 'Who's to blame: productivity growth or the euro', organizada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con la UR.

En este acto académico, intervendrá el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, así como el rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio.

Además, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, será el encargado de presentar al conferenciante en este acto, al que asistirá también la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, y que contará con la presencia de representantes de instituciones y entidades políticas, académicas y empresariales.

Finn E. Kydland ha sido merecedor del Premio Nobel de Economía 2004, junto con Edward C. Prescott, "por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras del ciclo económico".

Es profesor de Economía en la Universidad de California, Santa Bárbara. Enseñó previamente en la Escuela Tepper de Negocios de la Carnegie Mellon University. Los campos de especialización de Kydland son la economía general y la política.