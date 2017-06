"Cada vez hay más laicos comprometidos, son laicos Maristas"

Los Hermanos Maristas están de cumpleaños y es que la congregación celebra 200 años, algunos menos en Logroño. El director del centro, Antonio Alegre, recuerda que la congregación llegó a La Rioja en 1898. "Los Hermanos Maristas llegan a España espués de que fueran expulsados por los franceses. Se fueron de Francia y llegaron a Gerona, a partir de ahí, se fueron expandiendo por toda España y llegaron también a La Rioja".

Doscientos años dan para mucho, 119 en Logroño. Tiempo durante el que miles de alumnos han pasado por las aulas de los Maristas. "No me atrevo a decir cuántos chavales han pasado por nuestras clases pero, para que te hagas a la idea, al año tenemos una media de 1.000 alumnos, así que calcula...".

Muchos riojanos entre los que asegura el espíritu Marista ha arraigado con fuerza. De hecho es optimista y se atreve a asegura que tienen el futuro asegurado porque el "carisma de Marcelino ha calado también entre los laicos. Cada vez hay más laicos comprometidos, son los laicos Maristas y estamos encantados de que tomen este protagonismo dentro del colegio y de la orden".

Echando la vista atrás y durante estos días de celebración, Alegre recuerda, sobre todo, "a la cantidad de Hermanos que se han dejado la vida en las aulas de una forma silenciosa y entregada". Y es que asegura que, "la docencia no es una profesión sino una labor. La tarea más hermosa y peligrosa a la vez porque al igual que puede sacar lo mejor de cada alumno, también corres el riesgo de no conseguirlo".

Por esta razón considera que "ser maestro no es una profesión, es una labor vocacional, es ser modelo y poner todas las energías en sacar toda la potencialidad de los chavales".

De cara al futuro, esta congregación quiere "llegar allí donde no llega nadie, a los denominados lugares frontera donde los niños y la juventud lo están pasando mal". Objetivo que también se plantean en Logroño porque "aquí también tenemos niños y jóvenes que lo están pasando mal". Por esta razón, entre los planes de futuro de la congregación, está la creación de una Obra Social.

"Es una idea que nos ronda por la cabeza y que queremos que sea una realidad en un par de años". Queremos, explica, salir de nuestros muros y buscar a niños y jóvenes que lo estén pasando mal o traerlos aquí, a nuestro colegio, un objetivo en el que queremos que se implique toda la comunidad escolar".

Y, como novedad también este año y a nivel pedagógico, Alegre resalta las tres especialidades de Bachillerato que empezarán a funcionar este año, "tres especialidades, de Arte, de Ciencias y Ciencias Sociales en las que hemos puesto toda la ilusión del mundo porque lo más importante en Maristas es estudiar, no pagar".

Porque, pese a lo que pueda pensar la gente, "no somos un colegio elitista ya que lo más importante aquí es que nadie se quede sin estudiar, que los chavales se formen, si se pueden pagar bien y, si no, no, ya se buscarían otras fórmulas a través de becas o apelando a la solidaridad del resto de padres".