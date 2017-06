Parece que no hay solución a la vista. Jiman, empresa de 50 empleados ubicada en Alfaro, reitera su intención de dejar La Rioja. Si hace unos días era Izquierda Unida quien hacía alusión a este asunto y llamaba a la calma en busca de soluciones, hoy ha sido la propia alcaldesa, a través del perfil de Facebook del Ayuntamiento de Alfaro, quien ha querido aclarar la situación.

"Santiago Jiménez (empresario) no se da cuenta de que el conflicto lo genera él mismo cuanto obliga al Ayuntamiento a actuar incurriendo en Delito y no teniendo en cuenta a los demás empresarios. Hoy las Leyes castigan duramente cuando uno urbanísticamente incurre en Delito", comienza el comunicado.

Insiste en que el Ayuntamiento "le ha ofrecido y le sigue ofreciendo" la posibilidad más viable atendiendo a sus necesidades, algo que ningún otro ayuntamiento le ha orfrecido hasta ahora. "Una empresa de sus características, no se instala ni obtiene las licencias correspondientes de la noche a mañana para realizar una actividad empresarial que utiliza materiales inflamables", continúa.

Asegura que tanto ADER como SEPES le han ofrecido buenos precios tanto para el suelo como para la construcción de una nueva nave en La Senda y que incluso ADER ha ofrecido una formula "excepcional y viable como es el derecho de superficie". Además, por parte del Ayuntamiento, la empresa estaría exenta del 95% del impuesto de construcciones.

"Tiene vecinos linderos que le tienden la mano y ello conlleva otra solución también muy buena para la empresa. Podría crecer allí mismo sin incurrir en ilegalidades. De esta manera deja de generar agravios comparativos con el resto de las empresas y vecinos que forman parte del sector donde está instalado", continúa el comunicado del Ayuntamiento.

Consideran que con la simple instalación de un cerramiento provisional en el patio, la empresa podría seguir trabajando, "sabiendo que la construcción de una nave ocupando el 100% de la parcela, hoy es ilegal". En cualquier caso, se asegura que ni el Ayuntamiento ni ninguna administración le haya dicho nunca a la empresa que encargase ninguna nave.

"Quienes me conocéis y conocéis a mi equipo, sabéis que no es nuestra intención echar ningún pulso, ni presionar, ni mentir, incluso y sin el ánimo de ofender, me he sentido engañada", confiesa la alcaldesa, Yolanda Preciado. "Tendemos la mano al máximo. Incurrir en delito hoy significa un castigo muy severo y eso significa cárcel. Evidentemente esto no lo quiero para nadie", concluye.

Señala por último que a día de hoy se sigue ofreciendo todas estas soluciones a la empresa Artesanías Jiman, S.L. Lo cierto es que el punto de encuentro parece ahora más alejado que nunca.