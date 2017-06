Miguel González de Legarra presidirá la mesa del congreso que los regionalistas celebran este sábado en la UR

#4

sopitas 02/06/2017 20:20h

Anonimo bultuntun de pedigri. Flipo en colores iridiscentes. Que alguien piense, que un político del PR que les daba justo para vivir tenga dinero en paraisos fiscales es como para irse al psiquiatra por una personalidad obsesiva.. Estoy convencido que no te crees ni que eres un ser humano. Un alien lunático o venusiano. Y no son todos iguales sobre todo iguales que tu. Tu eres diferente: Sy mi razón es buena, non sea despreçiada porque la diz presona rafez, que mucha espada de fyno azero sano sale de rrota vayna...

