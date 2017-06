Uno de cada tres niños riojanos no irá de vacaciones en familia

Hay niños que este verano no podrán ir de vacaciones con su familia, ni siquiera una semana. Sus padres no se lo pueden permitir, bien porque no tienen trabajo o bien porque pertenecen a un colectivo creciente en España: los trabajadores pobres. Según un informe de la ONG Educo, el 40% de los menores de 18 años en nuestro país no va de vacaciones en familia. En La Rioja es un 32%, cifra que asciende hasta el 63% en Canarias y el 55% en Andalucía.

Ir de vacaciones no es un bien de primera necesidad, como la alimentación o la ropa, pero sí que establece un efecto de comparación entre los niños. "Al volver a clase en septiembre, la mayoría de los escolares quieren ser como la mayoría, no quieren que haya diferencias, y el hecho de no haber ido de vacaciones puede que les haga sentir mal y les genere sentimientos de tristeza, rabia o culpa, además de mostrar sutiles etiquetas de pobreza".

Y si no pueden permitirse vacaciones, tampoco pueden acudir a ninguna actividad organizada durante el verano. Son gastos que casi la mitad de las familias, el 41%, no pueden asumir. Si sus padres están trabajando y ellos no pueden acudir a una ludoteca o un campamento, ¿qué hacen estos niños en verano?

LOS NIÑOS DE LA LLAVE

Los llamados niños de la llave son niños y niñas que vuelven solos a casa después del colegio y meriendan y hacen los deberes solos. Tienen llave de casa desde edades tempranas porque sus padres no pueden ir a recogerles después de clase y no por negligencia o por descuido, sino porque su complicada situación laboral y económica les hace muy difícil conciliar. Cuando llega el verano, estos niños también se quedan solos en casa.

Educo calcula que en España hay unos 580.000 niños de entre 6 y 13 años en esta situación, un 66% más que en 2009. Nadie controla lo que comen o si deciden no hacerlo, ni el tiempo que pasan viendo la televisión o en el ordenador. Un tiempo que, como señala el informe, "no engrosa las sombrías estadísticas sociales que muestran los efectos de la precariedad".

Y es que el 27,4 % de los hogares con niños al cargo están en riesgo de pobreza. Esto significa que 2,2 millones de hogares con niñas y niños a cargo están en riesgo de pobreza. Además, el 16 de los hogares con trabajadores y niños al cargo también están en este riesgo. Son los trabajadores pobres.