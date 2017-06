La presa de Enciso en el punto de mira

El terremoto que ha sacudido a la zona de Munilla en las últimas horas ha avivado la polémica sobre la construcción de la presa de Enciso. El profesor del departamento de Ciencias de la Tierra, área de Petrología de la Universidad de Zaragoza, Josep Gispert Aguila, ya explicó a Rioja2 que "la zona delimitada por Fitero, Ambasaguas y el norte de Arnedo es un triángulo y Enciso, lugar en el que se está construyendo la presa, es una zona sísimica". De hecho ya alertó de que "cada 50 o 60 años se produce un terremoto en la zona".

Ya en su día, este profesor habló de los riesgos que conlleva construir una presa en esta zona. Hablaba de sismicidad inducida y deslizamientos de ladera en el entorno del vaso. Pero además, apuntaba, "si colocamos encima un peso importante, en este caso un pantano, aumenta la probabilidad de que se produzca esa sismicidad inducida que llamamos".

Un fenómeno por el cual, "la presión del agua acumulada en un embalse es capaz de generar movimientos en fallas, capaces de producir terremotos. Y no cabe duda de que el llenado del embalse de Enciso, una vez acabado acentuará esta actividad sísmica", apuntaban desde Ecologistas en Acción.

Pero además de estos sismos, el profesor también alertaba de la probabilidad de que se produzcan deslizamientos "ya que las masas de los terrenos, si están inestables y se produce un sismo, tienden a caer". Según Ecologistas en Acción, "la existencia de deslizamientos en los entornos del embalse denota la poca atención que se presta a los indicios geológicos y que los estudios geológicos previos que se realizan antes de acometer este tipo de proyectos son considerados por las autoridades un mero trámite y no verdaderos informes vinculantes".

Y es que este profesor, junto a otro colega, el calagurritano Antonio Casas, presentaron alegaciones que no fueron estimadas porque "consideraron que no existían tales riesgos". Aunque para Gispert los sismos y los deslizamientos no son los únicos problemas que puede generar este embalse. "Casi todas las zonas óptimas para construir embalses se acabaron en los años 70". De hecho, asegura que en la zona se llevan haciendo estudios para realizar distintos embalses que al final no se han llevado a cabo por distintos problemas. Uno de ellos, apunta, la zona del vaso donde se va a recoger el agua. Según el profesor universitario, ahí está la famosa formación de piritas de La Rioja. Un mineral, detalla, que cuando reacciona con el agua, la convierte en un agua muy ácida y con mucho hierro "con lo que los posibles beneficios de la presa para la regulación y el riego también pueden verse afectados".

La opinión del Ministerio de Obras Públicas

Opinión muy distinta es la que ofrece el Ministerio de Obras Públicas quien justifica la construcción de esta infraestrucutra asegurando que garantizará el abastecimiento de agua potable para una población de más 20.000 habitantes de La Rioja Baja, además del suministro de agua para riego de cultivos en una superficie de 5.468 hectáreas.

Otro de los efectos positivos de su construcción es que garantizará el suministro de agua a la industria de la zona y se podrá generar energía para atender a 50.000 vecinos.