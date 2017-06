En el Fárdelej, como en el sofá de casa

Más novedades del Fárdelej Music&Vida Festival a un mes de su celebración el próximo 26 de junio (actividades) y 30 de junio y 1 de julio (conciertos). Por segundo año consecutivo y de la mano del patrocinador principal, Grupo Pitillos, el Fárdelej agradece su apoyo al público más fiel al festival con un premio muy exclusivo a través de la acción 'Sofá Experience'.

El sofá del Fárdelej vuelve a ser uno de los protagonistas de la quinta edición del festival: en cada actuación del escenario principal (Arnedo Arena), un par de asistentes al festival, elegidos por sorteo, podrán disfrutar de varias canciones de su grupo favorito sentados cómodamente en un sofá ubicado en un lateral del escenario; una experiencia realmente inolvidable.

Para participar sólo hay que tener el abono del Fárdelej y entrar en su página web para elegir a tu grupo favorito de esta edición rellenando un sencillo formulario. El plazo se ha abierto hoy y acabará el próximo 16 de junio, fecha en la que se elegirá un ganador para cada grupo. Únicamente se contabilizará una participación por abono. El ganador podrá sentarse en el sofá con el acompañante que elija y disfrutar del concierto como nunca lo había hecho antes.

CARTEL MUSICAL Y VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS

El cartel musical del Fárdelej Festival 2017 discurre entre 4 escenarios (Arnedo Arena, Escenario Joven, Escenario Piscinas y Sendero Club) e incluye a artistas nacionales de la talla de Lori Meyers, Iván Ferreiro, Cycle, Grises, Full o Viva Suecia; formaciones en alza como Mechanismo, Musgo, UV-Ultravioleta y la Orquestina Anarco-Yeyé; y los DJs Ochoymedio Djs, We Are Not Djs, Florida & Hermosso Djs y César Gallard DJ que harán bailar con sus sesiones a todos los asistentes.

Los abonos del Fárdelej 2017 están a la venta al precio anticipado de 50 euros y las entradas por días a 30 euros/día, y pueden adquirirse on line a través de la web del festival (www.fardelej.com) y de su página de Facebook, así como en puntos de venta físicos como Hotel Victoria y Virrey (Arnedo), tiendas Galería 58 y Más por Menos (Arnedo) y Santos Ochoa (Logroño), y locales como El Cafetín (Calahorra) o Peluquería Ninfa (San Adrián). En esta edición existe también la posibilidad de comprar el abono VIP al precio único de 80 euros a través de su página web exclusivamente.

PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES

A partir del lunes 26 de junio y hasta el sábado 1 de julio, casi una veintena de actividades se llevarán a cabo en Arnedo y comarca, dentro de la parte 'Vida' del festival. Estas actividades son uno de los elementos diferenciadores del Fárdelej y tienen por objeto poner en valor y divulgar los ricos recursos de La Rioja, convirtiendo al festival en un referente turístico a nivel nacional además de musical.

Este año la gastronomía vuelve a estar muy presente: Almuerzo a la Riojana, catas de vino de Rioja, queso y jamón, master class de espirituosos, visita a un obrador de fardelejos, etc. También habrá tiempo para descubrir la interesante historia de la zona (visita a cuevas rupestres, bodega centenaria, etc.) y para desarrollar la creatividad a través de talleres para todas las edades. Así mismo, desde el 14 de junio podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de Arnedo una exposición del autor del cartel del festival de esta edición: Borja Bonafuente titulada "A parte del punto".

Para poder asistir a las actividades hay que comprar la entrada previamente a través de la web www.fardelej.com. Los precios rondan los 5 euros por persona. Para los que no estén acostumbrados a comprar por internet y residan en Arnedo, en la Oficina de Turismo de la localidad van a poder recibir ayuda para realizar la inscripción online. Cabe señalar que el aforo de las actividades es limitado y en años pasados las plazas se cubrieron con bastante antelación.

ZONA DE ACAMPADA

Desde hace varias ediciones la organización ha optado por establecer a escasos metros del Escenario Principal (Arnedo Arena) una zona de acampada para tiendas y caravanas de uso exclusivo para los asistentes del festival, totalmente equipada y vigilada durante la celebración de los conciertos. La reserva de plazas ya está activa en la web oficial al precio de 5 euros/persona por los 2 días (más gastos).

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Para facilitar el acceso al festival desde toda La Rioja, la organización del festival en colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud, el Carné Joven y Cruz Roja, ha programado varias rutas de autobuses para el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio: Ruta Norte-Centro (Haro, Santo Domingo, Nájera y Logroño); y Ruta Sur (Alfaro, Rincón de Soto, Calahorra, Autol y Quel). La hora de salida de cada localidad está calculada para llegar a tiempo del inicio de los conciertos en el Arnedo Arena y la de vuelta coincide con la finalización de los mismos. Los billetes están ya a la venta en la web del festival al precio de 8 euros/ida y vuelta por día y 11 euros/ida y vuelta los 2 días.