Cintruénigo recoge firmas para reclamar el desdoblamiento de la N-232 en La Rioja

01/06/2017 17:34h

Esta claro que La Rioja no va a mover el culo por mucho que los vecinos Navarros se manifiesten.. y ellos ya tienen todo el tramo desdoblado de la A68 asi que no se les puede reprochar nada.. ¿No será que la gente ve que Navarra y Pais Vasco van mejor y que la idea de una Rioja como comunidad autonoma cada vez es peor? No hay recursos, ni impuestos, ni habitantes, y lo que es mejor.. LA RIOJA NO DA VOTOS SUFICIENTES COMO PARA QUE NINGUN POLITICO QUIERA COMPLACER A ESTAS TIERRAS.. Ser independiente es muy bonito y tal, si tienes una poblacion considerable pero para 300.000 personas??? Cada vez me parece mas una tonteria y que lo unico que hemos hecho ha sido marginarnos.. Vale que en CyL todo va a parar a Valladolid, pero vamos, que por lo menos debiamos haber llegado a algun tipo de pacto con Navarra y Euskadi, que aun haciendo frontera hemos estado a ostias para la sanidad, justicia y demas..

