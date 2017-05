Arranca el plazo para solicitar las ayudas municipales al estudio

Mañana se abre el plazo de inscripción de las ayudas económicas al estudio para material didáctico para los tres cursos de segundo de Educación Infantil, para las que el Ayuntamiento de Logroño ha destinado 70.000 euros.

El plazo para presentar los impresos, que deberán ser solicitados y presentados en el 010, finaliza el día 23 de junio. La cuantía de las ayudas será de 60 euros. Las ayudas se abonarán mediante un vale canjeable en librerías.

Los requisitos para solicitarlo son estar empadronado en Logroño; estar escolarizado en 2º ciclo Educación Infantil; no gozar de ayudas ni subvenciones; aportar, junto con la solicitud, la documentación necesaria; no ser deudor de la Hacienda Municipal; y que la renta per cápita no supere los 9.000 euros.

En cuanto a la documentación necesaria, se pide la hoja de inscripción; copia DNI; copia Libro de Familia; copia Título de Familia Numerosa en caso de serlo; documentación específica en caso de separación o divorcio; documentación específica en caso de familia monoparental; y, en caso de discapacidad igual o superior al 33% de cualquier miembro de la unidad familiar, se aportará copia del Certificado Oficial acreditativo de la misma.