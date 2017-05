El PSOE quiere que el presidente del Gobierno y del PP, Jose Ignacio Ceniceros, y el expresidente y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, comparezcan en el Parlamento de La Rioja, dentro de una comisión de investigación, para "echar luz" sobre la financiación del partido.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Ocón, ha dado conocer el registro, por parte de este partido, de una petición para que se cree una comisión que investigue y determine las responsabilidades por la "presunta financiación ilegal" del PP en La Rioja.

Ocón ha recordado que la financiación del partido se está investigando judicialmente en la Audiencia Nacional y políticamente en el Congreso, donde, ha recordado, se ha pedido la comparecencia de Sanz y del ex secretario general en La Rioja, Carlos Cuevas, por el apunte de Bárcenas de 200.000 euros como 'La Rioja'.

Es la "cuarta vez" que el PSOE pide esta comisión de investigación. Sin embargo, en esta ocasión Ocón ha entendido, tras las conversaciones mantenidas con Podemos y Ciudadanos, que tiene "todos los visos de pasar el trámite" y salir adelante.

De este modo, a partir de septiembre de este año, el PSOE pediría la comparecencia, además de Ceniceros y de Sanz, de la gerente del PP, Ana Elvira Martínez, y de la actual secretaria general, María Martín, así como de Cuevas.

"Es un asunto que Ceniceros tiene que conocer, y si no que lo estudie porque es el presidente del partido", ha creído Ocón. Ha entendido que Ceniceros tiene "dos caminos: la transparencia o votar no". En este sentido, ha recordado: "Hace dos plenos le dijimos a Ceniceros que se lo íbamos a poner fácil".

Ha explicado que lo que se busca es "echar luz" y "conocer si también en La Rioja el PP ha actuado dopado" con la financiación ilegal. "Es necesario que el señor Sanz Alonso, que en el PP de La Rioja no se movía un posavasos sin que él lo supiera" explique "cómo se financió la sede de su partido", ha añadido.

Ha recordado que no se ha justificado la existencia de "aquellos famosos 200.000 euros". Algo a lo que ha añadido la "reforma de la sede del PP", de más de 1,5 millones de euros "de la que no se ha dado explicación", ni tampoco de "la casualidad de que la misma empresa reformara su domicilio en Logroño". "No estoy hablando del chalet ilegal de Villamediana", ha apostillado.