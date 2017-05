La Rioja celebra el Día Mundial sin Tabaco

La Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja ha animado a los ciudadanos a abandonar el hábito tabáquico "por los riesgos asociados a su consumo en la persona y en su entorno". Neumólogos y técnicos informan este miércoles sobre los riesgos del tabaquismo en el Hospital San Pedro, coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco.

Así, la directora general de Salud Pública y Consumo, Rosa López; el director del Área de Salud de La Rioja, Juan Ramón Rábade; y el jefe de Neumología, Carlos Ruiz, han visitado la mesa informativa instalada en el Hospital San Pedro, iniciativa de la Red Riojana de Hospitales y Centros Sanitarios y Sociales sin Humo.

Médicos especialistas en Neumología han informado y sensibilizado a la población de los riesgos asociados al consumo del tabaco, y han animado a los fumadores a abandonar este hábito tan nocivo, que es un factor de riesgo, prevenible, asociado a múltiples enfermedades. Uno de los objetivos de Salud es que los ciudadanos se hagan corresponsables en el cuidado de su salud y del entorno.

También han informado de los recursos de tratamiento dirigidos a aquellos que deseen abandonar el hábito, destacando la importancia que tiene para la salud poder disfrutar de ambientes libres de humo.

Además de la mesa instalada en el Hospital San Pedro, se ha instalado otra en el vestíbulo del CIBIR; en los centros de Participación Activa de Zona Sur y Manzanera; en el Instituto de Educación Secundaria Hermanos D'Elhuyar y en la gran mayoría de los centros de salud de La Rioja. A lo largo de esta campaña se han programado otras actividades en los centros como sesiones clínicas para profesionales sanitarios.

Desde el pasado 25 de mayo, la Consejería de Salud y la SEMFYC (Sociedad Española Medicina de Familia y Comunitaria, en La Rioja), han llevado a cabo diversas iniciativas, dentro de la XVIII Semana sin humo, bajo el lema 'Menos cajetilla y más zapatilla'.

Para apoyar esta actuación, Salud ha editado 14.000 dípticos, 200 carteles y 10.500 folletos con formato de 'receta médica' que incluye el consejo sanitario de deshabituación tabáquica.

'NO FUMAR: MEJOR NO EMPIECES'

Por otro lado, la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, ha presidido la entrega de premios del concurso 'Clases sin humo', en el que se ha proclamado ganador la clase 2º A del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, Agustinas.

Acompañada por la presidenta de la AECC Divina López y por un representante de la Sociedad Riojana de Medicina de Familia y Comunitaria SEMFYC, Corres ha entregado los premios de los concursos Clase y Familia Sin Humo 2016-2017.

Se trata de un concurso escolar europeo dirigido a alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. que tiene como fin la prevención del tabaquismo en alumnos de 12 a 14 años utilizando la presión de grupo de forma positiva así como la responsabilidad y confianza mutuas. Toda la clase y su tutor se comprometen a mantenerse sin fumar durante un periodo de 5 meses consecutivos ( de noviembre a mayo).El tutor refuerza la decisión con debates y otras actividades y cada clase elabora un trabajo -vídeo- sobre como prevenir el inicio de consumo en los jóvenes

Este curso escolar han participado en el concurso 9 centros 18 aulas y 489 alumnos. Las aulas ganadoras tienen como premio para todos los alumnos un viaje a un parque de aventura y también hay regalos para los autores de los vídeos.

PREMIOS

PREMIO FAMILIAS SIN HUMO 2015-16. Ha resultado ganadora la familia Hernández Calleja con el eslogan: 'Educa sin humo y tu legado será su salud'

PREMIO Clase sin Humo por sorteo. La clase ganadora ha sido 2ºA de Marianistas.

PREMIOS accésit CLASE SIN HUMO. Este curso escolar han participado en el concurso 9 centros 18 aulas y 489 alumnos.

Aulas con accésit: convocamos al tutor y autores de los vídeos que suban a recoger los premios, que son unas baterías externas para sus móviles y un viaje al parque de aventuras de Pino a pino y Playa Pita

Al Mejor Mensaje saludable: clase 2º B de Adoratrices

A la Mejor Idea Original:clase 2ºD Duques de Nájera

Al Mejor Guión a la clase 1ºB Compañía de María (Enseñanza) .

A la Mejor Interpretación a la clase 1ºE Tomás Mingot.

A la Mejor Música a la clase 1ºE Escultor Daniel.

GANADORA CLASE SIN HUMO

Ha resultado ganadora del Concurso Clase sin Humo que ha cumplido el compromiso de no fumar hasta el final y ha realizado el mejor vídeo 2016-17. Tienen como premio unas cámaras acuáticas para las autoras y tutora y toda la clase viaje al parque de aventura. La clase 2ºa de Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas) por su vídeo musical 'No fumar: mejor no empieces'